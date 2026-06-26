पिछले 20 सालों में पूरी तरह से बदल गए हैं फैशन के ये 5 नियम
क्या है खबर?
फैशन की दुनिया में समय के साथ कई चीजें बदलती रहती हैं और इस बदलाव के साथ फैशन के नियम भी बदल जाते हैं। पहले के मुकाबले आजकल के लोग ज्यादा आरामदायक कपड़े पहनना पसंद करते हैं, जो न केवल स्टाइलिश होते हैं, बल्कि आरामदायक भी होते हैं। आइए आज आपको 5 ऐसे फैशन नियमों के बारे में जानते हैं, जो पिछले 10 सालों में पूरी तरह बदल चुके हैं।
#1
रंगों का मेल न करने का नियम
पहले माना जाता था कि कपड़ों में रंगों का मेल होना चाहिए, लेकिन अब यह नियम बदल गया है। आजकल लोग विपरीत रंगों को मिलाकर पहनना पसंद करते हैं। इससे न केवल उनका लुक खास बनता है, बल्कि वे खुद भी आरामदायक महसूस करते हैं। अब आप आसानी से अपने पसंदीदा रंगों को एक साथ मिला सकते हैं और नया फैशन ट्रेंड अपना सकते हैं। इसके अलावा लोग मोनोक्रोम रंगों का मेल भी पसंद करते हैं।
#2
कपड़ों की फिटिंग पर जोर
पहले लोग कपड़ों की फिटिंग पर बहुत ध्यान देते थे और मानते थे कि सही फिटिंग ही सुंदरता को बढ़ाती है। हालांकि, अब लोग ढीले और आरामदायक कपड़े पहनना पसंद कर रहे हैं। इससे न केवल आराम मिलता है, बल्कि स्टाइलिश लुक भी मिलता है। आजकल के कपड़े न केवल आरामदायक होते हैं, बल्कि उनमें भी खास डिजाइन और रंग-बिरंगे पैटर्न होते हैं, जो उन्हें और भी आकर्षक बनाते हैं।
#3
गहनों का भारी होना
पहले हर आउटफिट पर भारी गहने पहनना आम बात थी और लोग इसे सुंदरता को बढ़ाने वाला मानते थे। अब लोग हल्के और सुंदर गहने पहनना पसंद कर रहे हैं। इससे न केवल उनका लुक खास बनता है, बल्कि वे खुद भी आरामदायक महसूस करते हैं। आजकल के गहनों में भी कई नई डिजाइन और रंग-बिरंगे पैटर्न होते हैं, जो उन्हें और भी आकर्षक बनाते हैं। हल्के गहने पहनने से वे पूरे दिन बिना किसी परेशानी के रह सकते हैं।
#4
जूतों का सादा होना
पहले जूतों का सादा होना ही अच्छा माना जाता था। अब लोग रंग-बिरंगे और डिजाइनर जूते पहनना पसंद करते हैं। इससे न केवल उनका लुक खास बनता है, बल्कि वे खुद भी आरामदायक महसूस करते हैं। आजकल के जूतों में कई नई डिजाइन और रंग-बिरंगे पैटर्न होते हैं, जो उन्हें और भी आकर्षक बनाते हैं। बाजार में कई तरह के बूट, जूते, स्नीकर्स, हील और फ्लैट चप्पल मिलती हैं।
#5
क्यों बदलते रहते हैं फैशन ट्रेंड?
फैशन के चलन हमेशा बदलते रहते हैं और इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि कुछ पुराने नियम अब ट्रेंडी नहीं रह गए हैं। आजकल लोग अपनी पसंद और आराम के अनुसार कपड़े पहनते हैं। इससे न केवल उनका लुक खास बनता है, बल्कि वे खुद भी आत्मविश्वास महसूस करते हैं। इन बदलावों के साथ फैशन की दुनिया में नई संभावनाएं खुलती हैं और लोग अपने स्टाइल को नए अंदाज में पेश कर सकते हैं।