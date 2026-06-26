पिछले 20 सालों में पूरी तरह से बदल गए हैं फैशन के ये 5 नियम

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गहनों का भारी होना

पहले हर आउटफिट पर भारी गहने पहनना आम बात थी और लोग इसे सुंदरता को बढ़ाने वाला मानते थे। अब लोग हल्के और सुंदर गहने पहनना पसंद कर रहे हैं। इससे न केवल उनका लुक खास बनता है, बल्कि वे खुद भी आरामदायक महसूस करते हैं। आजकल के गहनों में भी कई नई डिजाइन और रंग-बिरंगे पैटर्न होते हैं, जो उन्हें और भी आकर्षक बनाते हैं। हल्के गहने पहनने से वे पूरे दिन बिना किसी परेशानी के रह सकते हैं।