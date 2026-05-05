मानसून के दौरान न करें ये 5 फैशन से जुड़ी गलतियां, हो सकता है नुकसान

मानसून के दौरान नमी भरी हवा के साथ बारिश के कारण कपड़े जल्दी सूखते नहीं हैं और कई बार गंदे हो जाते हैं। ऐसे में अगर आप कपड़े पहनते समय कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो आप खुद को संक्रमण और बीमारियों से बचा सकते हैं। आइए आज हम आपको मानसून के दौरान न करने योग्य फैशन से जुड़ी गलतियों के बारे में बताते हैं ताकि आप इनसे बच सकें।

#1 गीले कपड़ों को न पहनें गीले कपड़ों को पहनना सबसे बड़ी गलती है। बारिश में भीगने पर कपड़े गीले हो जाते हैं और कई बार हम इन्हें सुखाने के बाद भी पहन लेते हैं। भले ही कपड़े गीले न लग रहे हों, लेकिन उनमें जीवाणु हो सकते हैं, जो त्वचा पर लाल निशान, खुजली और अन्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं। इसलिए अगर आपके कपड़े गीले हो गए हैं तो उन्हें पहनने से बचें और उन्हें अच्छे से धूप में सुखाने के बाद ही पहने।

#2 ढीले-ढाले कपड़े पहनना है गलत मानसून में ढीले-ढाले कपड़े पहनना भी एक बड़ी गलती है। हम अक्सर मानसून में ढीले-ढाले कपड़े पहनते हैं क्योंकि वे आरामदायक होते हैं, लेकिन ऐसे कपड़े नमी को जल्दी सोख लेते हैं। इसलिए मानसून में ढीली बनिस, कुर्ती या कोई भी अन्य कपड़ा न पहनें। इसके बजाय आप सूती और हल्के कपड़े जैसे कि सूती सलवार-कुर्ता या सूती साड़ी आदि पहनें। इससे आप नमी से सुरक्षित रहेंगे और संक्रमण का खतरा कम होगा।

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#3 चमकदार रंगों से बचें मानसून के दौरान चमकदार रंगों से दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। मानसून में चमकदार रंग जैसे लाल, पीला, हरा आदि पहनने से बचें क्योंकि ये रंग बारिश के कारण होने वाले दाग-धब्बों को छुपा नहीं पाएंगे और देखने में भी अच्छे नहीं लगेंगे। इसके बजाय हल्के रंग जैसे सफेद, पीला, हल्का नीला आदि चुनें, जो बारिश के दाग-धब्बों को छुपाने में मदद करेंगे और आपको आरामदायक महसूस करवाएंगे। मानसून के दौरान हल्के रंगों का चयन समझदारी भरा होता है।

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#4 कृत्रिम कपड़ों से बनाएं दूरी मानसून के दौरान कृत्रिम कपड़े पहनना भी गलत है। कृत्रिम कपड़े जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर आदि बारिश के कारण होने वाले जीवाणुओं को सोख सकते हैं, जो त्वचा पर संक्रमण और अन्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं। इसलिए मानसून में केवल सूती कपड़े ही पहनें क्योंकि ये नमी को सोख सकते हैं और त्वचा को हवा लगने में मदद कर सकते हैं। सूती कपड़े मानसून के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं।