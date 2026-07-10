दुनियाभर में कॉफी से जुड़े हैं ये अनोखे रीति-रिवाज, इनके बारे में जानिए 

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इथियोपिया की कॉफी सेरेमनी

इथियोपिया में कॉफी बनाने का एक पारंपरिक तरीका है, जिसे 'कॉफी सेरेमनी' कहा जाता है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले हरे कॉफी बीन्स को भूनकर पीसा जाता है, फिर उसे एक विशेष उपकरण में पानी के साथ उबालकर परोसा जाता है। इस दौरान कई चरण होते हैं, जैसे कि धूप में सुखाना, धुआं देना और मीठा करना, जो सभी का अपना अलग महत्व होता है। यह प्रक्रिया न केवल कॉफी का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि इसे एक अनुभव बनाती है।