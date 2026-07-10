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दुनियाभर में कॉफी से जुड़े हैं ये अनोखे रीति-रिवाज, इनके बारे में जानिए 
कॉफी से जुड़े रीति-रिवाज

दुनियाभर में कॉफी से जुड़े हैं ये अनोखे रीति-रिवाज, इनके बारे में जानिए 

लेखन सयाली
Jul 10, 2026
04:09 pm
क्या है खबर?

कॉफी एक ऐसा पेय है, जो दुनिया के कई हिस्सों में न केवल एक पेय के रूप में, बल्कि एक सांस्कृतिक और सामाजिक अनुभव के रूप में भी महत्वपूर्ण है। हर देश में कॉफी बनाने और परोसने के अपने अनोखे तरीके हैं, जो उनकी संस्कृति और परंपराओं को दर्शाते हैं। आइए आज हम आपको दुनियाभर के कुछ ऐसे अनोखे कॉफी से जुड़े रीति-रिवाजों के बारे में बताते हैं, जो आपके लिए बेहद दिलचस्प हो सकते हैं।

#1

तुर्की की कॉफी

तुर्की में कॉफी बनाने का एक खास तरीका है। यहां कॉफी को पीसकर बारीक पाउडर बना लिया जाता है, जिसे एक छोटे बर्तन में पानी और चीनी के साथ मिलाकर धीमी आंच पर पकाया जाता है। जब मिश्रण में झाग आने लगता है तो इसे कप में डाल दिया जाता है। तुर्की की कॉफी की खासियत है कि इसे बिना छाने परोसा जाता है, जिससे इसका गाढ़ा हिस्सा भी कप में आता है। यह तरीका स्वाद को बढ़ाता है।

#2

इथियोपिया की कॉफी सेरेमनी

इथियोपिया में कॉफी बनाने का एक पारंपरिक तरीका है, जिसे 'कॉफी सेरेमनी' कहा जाता है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले हरे कॉफी बीन्स को भूनकर पीसा जाता है, फिर उसे एक विशेष उपकरण में पानी के साथ उबालकर परोसा जाता है। इस दौरान कई चरण होते हैं, जैसे कि धूप में सुखाना, धुआं देना और मीठा करना, जो सभी का अपना अलग महत्व होता है। यह प्रक्रिया न केवल कॉफी का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि इसे एक अनुभव बनाती है।

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#3

भारत की फिल्टर कॉफी

भारत में दक्षिणी राज्यों, खासकर तमिलनाडु में फिल्टर कॉफी का चलन है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कॉफी पाउडर को एक धातु के फिल्टर में डालकर ऊपर से गर्म पानी डालते हैं। इसके बाद इसे कुछ मिनट के लिए ढककर रख देते हैं ताकि स्वाद पूरी तरह से निकल आए। फिर इस मिश्रण को एक दूसरे धातु के बर्तन से बार-बार उलट-पलट करके एक कप में डालते हैं। इसके बाद इसमें चीनी और दूध मिलाकर पीया जाता है।

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#4

इथियोपिया की बोटोला कॉफी

बोटोला कॉफी इथियोपिया की एक पारंपरिक पेय है, जिसमें कॉफी बीन्स को भूनकर पीसा जाता है, फिर उसे जलती हुई लकड़ी के बर्तन पर गर्म किया जाता है। इसके बाद इसमें चीनी मिलाई जाती है और इसे लकड़ी के चम्मच से हिलाया जाता है, ताकि इसका स्वाद बढ़ सके। इन अनोखे रीति-रिवाजों से आप जान सकते हैं कि कैसे अलग-अलग देशों में लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं के अनुसार कॉफी बनाते और परोसते हैं।

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