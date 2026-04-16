शाम की हल्की-फुल्की भुख को शांत करने के लिए बनाकर खाएं ये 5 तरह के समोसे

समोसा एक ऐसा व्यंजन है, जिसे लगभग हर कोई पसंद करता है। यह न केवल चाय के साथ बल्कि किसी भी समय खाने का मजा बढ़ा देता है। समोसे की कुरकुरी परत और मसालेदार भरावन इसे खास बनाती है। अगर आप रोजाना एक ही तरह के समोसे खा-खा कर बोर हो गए हैं तो आइए आज हम आपको कुछ ऐसे समोसे के व्यंजनों के बारे में बताते हैं, जिन्हें घर पर आसानी से बनाया जा सकता है।

#1 पनीर समोसा पनीर समोसा एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पनीर को कदूकस कर लें, फिर उसमें हरी मिर्च, धनिया पत्ती और मसाले मिलाएं। इसके बाद मैदे या आटे से आटा गूंध लें और उसमें पनीर का मिश्रण भरकर उसे आकार दें। अब इन समोसों को गर्म तेल में सुनहरा होने तक तलें। यह समोसा बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आएगा।

#2 आलू का चटपटा समोसा आलू का चटपटा समोसा एक नया स्वाद ला सकता है। इसके लिए उबले हुए आलू को मैश करें और उसमें नींबू का रस, भूना जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक मिलाएं। अब मैदे या आटे से आटा गूंध लें और उसमें आलू का मिश्रण भरकर उसे आकार दें। इसके बाद इन समोसों को गर्म तेल में सुनहरा होने तक तलें। यह समोसा चाय के समय के लिए एकदम सही है।

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#3 पनीर टिक्का समोसा पनीर टिक्का समोसा एक नया ट्विस्ट दे सकता है। इसके लिए पहले पनीर टिक्का मसाला तैयार करें, जिसमें दही, अदरक-लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला आदि शामिल हों। अब मैदे या आटे से आटा गूंध लें और उसमें पनीर टिक्का मिश्रण भरकर उसे आकार दें। इसके बाद इन समोसों को गर्म तेल में सुनहरा होने तक तलें। यह समोसा पार्टी या खास मौकों पर परोसने के लिए बढ़िया है।

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#4 पुदीने-कोकम स्टफ्ड समोसा पुदीने-कोकम स्टफ्ड समोसा एक अनोखा स्वाद दे सकता है, जिसमें खट्टे-मीठे का मेल होता है। इसके लिए पहले कोकम को भिगोकर उसका रस निकाल लें, फिर उसमें पुदीने की पत्तियां, चीनी और मसाले मिलाएं। अब मैदे या आटे से आटा गूंध लें और उसमें कोकम-पुदीने मिश्रण भरकर उसे आकार दें। इसके बाद इन समोसों को गर्म तेल में सुनहरा होने तक तलें। यह समोसा खास मौकों पर परोसने के लिए बढ़िया है।