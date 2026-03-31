मोनाको में स्थित हैं कई खूबसूरत बाजार, जहां खरीदारी करना होगा शानदार अनुभव

मोनाको एक छोटा-सा देश है, जो फ्रांस के दक्षिणी तट पर स्थित है। यह अपनी आलीशान जीवनशैली, कैसीनो और ग्रांड प्रिक्स रेसिंग के लिए जाना जाता है। मोनाको में कई खूबसूरत बाजार भी हैं, जहां आप स्थानीय हस्तशिल्प, फैशन वस्त्र और अन्य सामान खरीद सकते हैं। यहां के बाजारों में घूमते हुए आप मोनाको की संस्कृति और जीवनशैली को करीब से जान सकते हैं। आइए यहां के बाजारों के बारे में जानते हैं और कुछ टिप्स भी समझते हैं।

#1 मोनाको विले मार्केट मोनाको विले मार्केट शहर के पुराने हिस्से में स्थित एक लोकप्रिय बाजार है। यहां आपको ताजे फल, सब्जियां, स्थानीय उत्पाद और हस्तशिल्प मिलेंगे। इस बाजार का माहौल बहुत जीवंत है और यहां घूमते हुए आपको मोनाको की स्थानीय संस्कृति का अनुभव होगा। सुबह-सुबह इस बाजार में जाना सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि तब यहां की ताजगी और रंगत सबसे ज्यादा होती है। kaयहां का वातावरण और स्थानीय लोगों से बातचीत करना एक अनोखा अनुभव है।

#2 ला कांडामिन मार्केट ला कांडामिन मार्केट मोनाको के आधुनिक हिस्से में स्थित एक बड़ा बाजार है। यहां आपको ताजे खाने-पीने की चीज़ों से लेकर अलग-अलग प्रकार के कपड़े और गहने मिलेंगे। इस बाजार में घूमते हुए आप मोनाको की आधुनिक जीवनशैली को करीब से देख सकते हैं। यहां का माहौल बहुत ही आकर्षक है और शाम के समय यहां की रौनक देखने लायक है। यहां आने वाले पर्यटक और स्थानीय लोग, दोनों ही इस बाजार का आनंद लेते हैं।

Advertisement

टिप्स मोनाको में खरीदारी करते समय रखें इन बातों का ध्यान मोनाको के बाजारों में खरीदारी करते समय नकद पैसे साथ रखें, क्योंकि कुछ छोटी दुकानों पर कार्ड मशीन नहीं होतीं। स्थानीय भाषा समझना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन अंग्रेजी में भी बातचीत संभव है। सुबह-सुबह या दोपहर के बाद बाजार जाना सबसे अच्छा समय है, जब भीड़ कम होती है। यहां के बाजारों में घूमना एक अनोखा अनुभव है, जो आपको मोनाको की संस्कृति और जीवनशैली से रूबरू कराता है।

Advertisement