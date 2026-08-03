त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायक है फेशियल, जानिए इसके 5 फायदे

फेशियल प्रक्रिया में चेहरे की गहराई तक सफाई की जाती है। इससे गंदगी, धूल और अन्य हानिकारक तत्व जो त्वचा के अंदर जमा होते हैं, उन्हें बाहर निकाला जाता है।

यह प्रक्रिया त्वचा को साफ और ताजगी भरा महसूस कराती है।

इसके अलावा फेशियल से त्वचा के छिद्र भी साफ होते हैं, जिससे मुंहासों की समस्या कम होती है। त्वचा की गहराई से सफाई करने पर वह स्वस्थ और चमकदार दिखती है, जिससे आत्मविश्वास भी बढ़ता है।