फेस स्क्रब बनाम फेस वॉश

फेस स्क्रब बनाम फेस वॉश: मानसून के दौरान तैलीय त्वचा के लिए क्या है सही? जानें

लेखन अंजली 09:58 am Jul 28, 202609:58 am

क्या है खबर?

मानसून के दौरान उमस और नमी के कारण तैलीय त्वचा के लोगों को अधिक पसीना आता है और चेहरा चिपचिपा हो जाता है। ऐसे में त्वचा की गहराई से सफाई करना जरूरी हो जाता है और इसके लिए फेस स्क्रब और फेस वॉश का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि, कई लोग इस बात को लेकर उलझन में रहते हैं कि तैलीय त्वचा वालों के लिए इनमें से क्या बेहतर है। आइए जानते हैं।