फेस स्क्रब बनाम फेस वॉश: मानसून के दौरान तैलीय त्वचा के लिए क्या है सही? जानें
क्या है खबर?
मानसून के दौरान उमस और नमी के कारण तैलीय त्वचा के लोगों को अधिक पसीना आता है और चेहरा चिपचिपा हो जाता है। ऐसे में त्वचा की गहराई से सफाई करना जरूरी हो जाता है और इसके लिए फेस स्क्रब और फेस वॉश का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि, कई लोग इस बात को लेकर उलझन में रहते हैं कि तैलीय त्वचा वालों के लिए इनमें से क्या बेहतर है। आइए जानते हैं।
पहला
फेस वॉश क्या है?
फेस वॉश एक तरल या क्रीम रूप में होता है, जिसे चेहरे की सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह गंदगी, तेल और अन्य अशुद्धियों को हटाने में मदद करता है।
फेस वॉश का उपयोग दिन में दो बार (सुबह और रात) किया जा सकता है। यह त्वचा को ताजगी और नमी प्रदान करता है, जिससे चेहरा साफ और स्वस्थ दिखता है।
इसके नियमित उपयोग से त्वचा की चमक बनी रहती है।
दूसरा
फेस स्क्रब क्या है?
फेस स्क्रब एक ऐसा उत्पाद है, जिसका मुख्य उद्देश्य मृत त्वचा कोशिकाओं को हटाना और त्वचा की गहराई से सफाई करना है। इसमें छोटे-छोटे कण होते हैं, जो मालिश करने पर त्वचा की सतह को साफ करते हैं।
फेस स्क्रब का उपयोग सप्ताह में 1-2 बार किया जा सकता है। यह त्वचा को मुलायम और चमकदार बनाने में मदद करता है। इसके नियमित उपयोग से त्वचा की बनावट में सुधार होता है और वह स्वस्थ दिखती है।
चयन
तैलीय त्वचा के लिए कौन-सा उत्पाद बेहतर है?
तैलीय त्वचा वालों के लिए दोनों उत्पादों का उपयोग फायदेमंद हो सकता है, लेकिन उनका चयन प्रकार पर निर्भर करता है।
अगर आपकी त्वचा बहुत तैलीय है तो फेस वॉश बेहतर विकल्प हो सकता है क्योंकि यह रोजाना इस्तेमाल किया जा सकता है, वहीं अगर आपकी त्वचा में मृत कोशिकाओं की समस्या है तो हफ्ते में 1-2 बार फेस स्क्रब का उपयोग करें। इससे आपकी त्वचा साफ और स्वस्थ दिखेगी।
चयन
फेस वॉश चुनते समय इन बातों का रखें ध्यान
फेस वॉश चुनते समय अपनी त्वचा के प्रकार और उसमें मौजूद सामग्रियों पर ध्यान दें।
अगर आपकी त्वचा अधिक तैलीय है तो सलिसिलिक एसिड या नीम जैसे तत्वों वाला फेस वॉश चुनें, जो अतिरिक्त तेल को नियंत्रित करें। अगर आपकी त्वचा संवेदनशील है तो बिना खुशबू वाला फेस वॉश चुनें।
इसके अलावा बिना हानिकारक रसायनों वाला फेस वॉश का चयन करें क्योंकि यह त्वचा को कठोर रसायनों से बचाता है और इसे प्राकृतिक रूप से साफ रखता है।
चयन
फेस स्क्रब चुनते समय इन बातों का रखें ध्यान
फेस स्क्रब चुनते समय अपने त्वचा प्रकार को ध्यान में रखें। अगर आपकी त्वचा संवेदनशील है तो मुलायम और प्राकृतिक तत्वों से युक्त स्क्रब चुनें, वहीं अगर आपकी त्वचा मोटी और तैलीय है तो थोड़ा कठोर स्क्रब चुन सकती हैं।
इसके अलावा स्क्रब में मौजूद सामग्रियां भी अहम होती हैं। प्राकृतिक और हानिकारक रसायनों से मुक्त स्क्रब का चयन करें। बेहतर होगा कि ऐसे स्क्रब का चयन करें, जो त्वचा को पोषण देने वाले तत्वों से भरपूर हो।