फेस ऑयल बनाम फेस सीरम: इनमें से किसका इस्तेमाल करना है बेहतर? जानिए सही तरीका

फेस ऑयल एक प्रकार का त्वचा देखभाल प्रोडक्ट है, जिसमें मुख्य रूप से प्राकृतिक तेल होते हैं। ये तेल त्वचा को नमी प्रदान करते हैं और उसे मुलायम बनाते हैं।

फेस ऑयल का उपयोग करने से त्वचा की नमी बनी रहती है और यह बाहरी तत्वों से भी बचाव करता है।

इसके अलावा यह त्वचा को पोषण देता है और उसे चमकदार बनाता है। अगर आपकी त्वचा सूखी है तो फेस ऑयल आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है।