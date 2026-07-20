फेस ऑयल बनाम फेस सीरम: इनमें से किसका इस्तेमाल करना है बेहतर? जानिए सही तरीका
क्या है खबर?
फेस ऑयल और फेस सीरम दोनों ही त्वचा देखभाल का अहम हिस्सा हैं। हालांकि, इनके बीच अंतर को समझना जरूरी है ताकि त्वचा को सही पोषण मिल सके। फेस ऑयल में प्राकृतिक तेल होते हैं, जो त्वचा को नमी और मुलायम बनाते हैं, जबकि फेस सीरम में विटामिन्स और एंटी-ऑक्सीडेंट होते हैं, जो त्वचा की गहराई तक काम करते हैं। आइए जानते हैं कि इन दोनों में से किसका इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर है।
#1
फेस ऑयल क्या है और इसके फायदे
फेस ऑयल एक प्रकार का त्वचा देखभाल प्रोडक्ट है, जिसमें मुख्य रूप से प्राकृतिक तेल होते हैं। ये तेल त्वचा को नमी प्रदान करते हैं और उसे मुलायम बनाते हैं।
फेस ऑयल का उपयोग करने से त्वचा की नमी बनी रहती है और यह बाहरी तत्वों से भी बचाव करता है।
इसके अलावा यह त्वचा को पोषण देता है और उसे चमकदार बनाता है। अगर आपकी त्वचा सूखी है तो फेस ऑयल आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है।
#2
फेस सीरम के बारे में जानें
फेस सीरम एक हल्का तरल होता है, जिसमें ज्यादा मात्रा में सक्रिय तत्व होते हैं। ये तत्व विटामिन्स, एंटी-ऑक्सीडेंट्स या हयालूरोनिक एसिड जैसे खास गुणों से भरपूर होते हैं।
फेस सीरम त्वचा की गहराई तक पहुंचकर उसे पोषण देता है और खासतौर से त्वचा की समस्याओं जैसे रंग बदलना, झुर्रियों या दाग-धब्बों को कम करने में मदद करता है।
इसे लगाने से त्वचा ताजगी महसूस करती है और उसका निखार बढ़ता है।
#3
दोनों प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल का सही तरीका
फेस ऑयल और फेस सीरम दोनों को लगाने का तरीका थोड़ा अलग होता है।
सबसे पहले चेहरा साफ करें और टोनर लगाएं, फिर फेस सीरम लगाएं ताकि इसके सक्रिय तत्व त्वचा की गहराई तक पहुंच सकें।
इसके बाद फेस ऑयल लगाएं ताकि आपकी त्वचा को भरपूर नमी मिले और वह मुलायम बने।
इस क्रम से लगाने पर दोनों प्रोडक्ट्स के फायदे पूरी तरह से मिलते हैं और आपकी त्वचा स्वस्थ रहती है।
#4
किसे चुनें: फेस ऑयल या फेस सीरम?
अब सवाल उठता है कि फेस ऑयल या फेस सीरम में से किसका चयन करना चाहिए? इसका जवाब आपकी त्वचा की जरूरतों पर निर्भर करता है।
अगर आपकी त्वचा सूखी है या उसमें नमी की कमी है तो फेस ऑयल बेहतर रहेगा, वहीं तैलीय त्वचा वालों के लिए फेस सीरम ज्यादा फायदेमंद हो सकता है।
अगर आपकी त्वचा सामान्य है तो दोनों का मिश्रण भी आजमा सकती हैं।