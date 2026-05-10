30 साल की उम्र में घुटनों में हो रहा है दर्द? जानें ऐसा होने के कारण

आमतौर पर बुजुर्गों को घुटनों में दर्द की शिकायत होती है, लेकिन आजकल यह समस्या युवा लोगों में भी देखने को मिल रही है। खासकर 30 साल के आसपास के लोग इस समस्या का सामना कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण है जीवनशैली और खान-पान में बदलाव। इस लेख में हम आपको 30 साल की उम्र में घुटनों में दर्द होने के 5 मुख्य कारण बताएंगे, जिससे आप समय रहते इस स्वास्थ्य समस्या से निपट सकते हैं।

#1 वजन का बढ़ना अधिक वजन होना घुटनों पर अतिरिक्त दबाव डालता है, जिससे दर्द हो सकता है। अगर आपका वजन सामान्य से अधिक है तो इसे नियंत्रित करने की कोशिश करें। इसके लिए आप संतुलित आहार लें और नियमित व्यायाम करें। तला-भुना और जंक फूड खाने से बचें और फल-सब्जियों का सेवन बढ़ाएं। इसके अलावा पानी का सेवन भी बढ़ाएं, ताकि शरीर में नमी बनी रहे और वजन कम करने में मदद मिले। इस तरह आप अपने वजन को नियंत्रित कर सकते हैं।

#2 शारीरिक सक्रियता की कमी आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग शारीरिक सक्रियता पर ध्यान नहीं देते, जिससे शरीर कमजोर हो जाता है और घुटनों पर भी असर पड़ता है। नियमित रूप से योग, स्ट्रेचिंग या हल्की-फुल्की कसरत करने से आपके शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और घुटनों पर दबाव कम पड़ता है। इसके अलावा शारीरिक सक्रियता से खून का बहाव बेहतर होता है, जिससे दर्द में भी राहत मिलती है। इसलिए, रोजाना कुछ मिनट ही सही, लेकिन कसरत जरूर करें।

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#3 गलत जूते पहनना गलत जूते पहनने से भी घुटनों में दर्द हो सकता है। अगर आप ऊंची एड़ी के जूते पहनते हैं तो इससे घुटनों पर अनावश्यक दबाव पड़ता है, जिससे दर्द हो सकता है। इसके अलावा तंग या असुविधाजनक जूते भी समस्या पैदा कर सकते हैं। इसलिए, हमेशा आरामदायक और सही साइज के जूते पहनें। जूते खरीदते समय ध्यान दें कि वे पैरों को सही समर्थन दें और आरामदायक हों। इससे आपके घुटनों को अतिरिक्त तनाव से बचाया जा सकता है।

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#4 चोट लगना अगर कभी आपके घुटनों में चोट लग चुकी है तो उसका सही तरीके से इलाज न होने पर भविष्य में दर्द हो सकता है। इसलिए, चोट लगने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और उचित उपचार करवाएं। इसके अलावा चोट के बाद फिजियोथेरेपी भी जरूरी होती है, जिससे घुटनों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और दर्द की संभावना कम होती है। नियमित फिजियोथेरेपी से आप अपने घुटनों को स्वस्थ रख सकते हैं।