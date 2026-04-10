स्क्रीन का इस्तेमाल करते समय धुंधला दिखाई देता है? जानिए इसके कारण

अगर आपको स्क्रीन का इस्तेमाल करते समय धुंधला दिखने लगता है तो यह समस्या आंखों के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। यह समस्या तब उत्पन्न होती है जब आप लगातार स्क्रीन के सामने बैठकर काम करते हैं। इससे आंखों में जलन, सिरदर्द और धुंधला दिखना जैसी कई समस्याएं हो सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे कारणों के बारे में बताते हैं, जो इस समस्या का कारण बन सकते हैं।

#1 स्क्रीन की चमक अगर आप किसी ऐसी स्क्रीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा चमकीली है तो इससे धुंधला दिखना शुरू हो सकता है, खासतौर से लैपटॉप और मोबाइल फोन की स्क्रीन की चमक बहुत ज्यादा होती है, जिससे आंखों पर दबाव पड़ता है और धुंधला दिखने लगता है। इसके लिए बेहतर होगा कि आप स्क्रीन की चमक को कम करें या फिर स्क्रीन पर ऐसी परत लगाएं जो चमक को कम करे।

#2 स्क्रीन से दूरी बनाए रखें अगर आप स्क्रीन को बहुत करीब रखकर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे भी धुंधला दिखने की समस्या हो सकती है। स्क्रीन को हमेशा अपनी आंखों से कम से कम 20 इंच की दूरी पर रखें। इससे आपकी आंखों पर कम दबाव पड़ेगा और धुंधला दिखने की समस्या भी कम होगी। इसके अलावा नियमित अंतराल पर ब्रेक लेकर अपनी आंखों को आराम दें। इससे आपकी नजर तेज बनी रहेगी और धुंधला दिखने की समस्या भी कम होगी।

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#3 आंखों की देखभाल करें आंखों की देखभाल करना बहुत जरूरी है, खासकर जब आप लंबे समय तक स्क्रीन पर काम करते हों। रोजाना आंखों की सफाई करें और उन्हें ठंडे पानी से धोएं। इसके अलावा आंखों को आराम देने के लिए हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड का ब्रेक लें और आंखें बंद करके आराम करें। अगर आपकी आंखें सूखी या जलती हैं तो डॉक्टर से संपर्क करें और उनकी सलाह पर उचित उपचार अपनाएं।

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#4 सही रोशनी का ध्यान रखें स्क्रीन का इस्तेमाल करते समय सही रोशनी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर कम रोशनी में स्क्रीन का इस्तेमाल करेंगे तो इससे आंखों पर ज्यादा दबाव पड़ेगा और धुंधला दिखना शुरू हो सकता है। इसके लिए बेहतर होगा कि आप ऐसी जगह पर काम करें, जहां अच्छी रोशनी हो और स्क्रीन की रोशनी भी संतुलित हो। इसके अलावा कमरे की दीवारों पर हल्की रोशनी रखें ताकि आंखों को आराम मिले।