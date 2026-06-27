चेहरे की एक्सफोलिएशन करने के फायदे

चेहरे की एक्सफोलिएशन करने से मिल सकते हैं ये 5 फायदे

लेखन अंजली 12:01 pm Jun 27, 202612:01 pm

क्या है खबर?

चेहरे की एक्सफोलिएशन एक जरूरी स्किन केयर प्रक्रिया है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। यह प्रक्रिया मृत त्वचा कोशिकाओं को हटाकर त्वचा को ताजा और चमकदार बनाती है। एक्सफोलिएशन से त्वचा की गहराई से सफाई होती है और यह नई त्वचा के विकास को बढ़ावा देती है। इसके अलावा यह प्रक्रिया चेहरे की रंगत को भी सुधारती है। आइए जानते हैं कि नियमित रूप से चेहरे की एक्सफोलिएशन करने से क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं।