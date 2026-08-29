इनहेलर का ज्यादा उपयोग हो सकता है नुकसानदायक, इससे हो सकती हैं ये समस्याएं

इनहेलर के अधिक उपयोग से हड्डियों पर भी बुरा असर पड़ता है। इनहेलर में मौजूद कुछ दवाइयां हड्डियों की मजबूती को कम कर सकती हैं।

इसके कारण हड्डियां कमजोर हो सकती हैं और टूटने का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा इनहेलर के अधिक उपयोग से हड्डियों के विकास में भी रुकावट आ सकती है।

इसलिए, अगर किसी कारणवश आपको इनहेलर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो दिन में 2 बार से ज्यादा इसका उपयोग न करें।