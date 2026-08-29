इनहेलर का ज्यादा उपयोग हो सकता है नुकसानदायक, इससे हो सकती हैं ये समस्याएं
क्या है खबर?
अस्थमा के मरीजों को सांस लेने में दिक्कत होने पर डॉक्टर इनहेलर का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। यह दवा सीधे फेफड़ों में जाकर अपना असर करती है और इससे शरीर पर दुष्प्रभाव कम पड़ते हैं। हालांकि, इनहेलर का अधिक उपयोग करने से कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। आइए जानते हैं कि इनहेलर के अधिक उपयोग से क्या-क्या समस्याएं हो सकती हैं। इन्हें जानकर आप ज्यादा स्वस्थ रह सकते हैं।
#1
शरीर में खनिजों का असंतुलन
इनहेलर का अधिक उपयोग करने से शरीर में खनिजों का असंतुलन हो सकता है। इसके कारण शरीर में सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम जैसे जरूरी तत्वों का स्तर गड़बड़ा सकता है।
इससे कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, दिल की धड़कन में गड़बड़ी, सुस्ती, सिरदर्द और कई अन्य समस्याएं हो सकती हैं।
इसके अलावा खनिजों का असंतुलन हड्डियों की मजबूती को भी प्रभावित कर सकता है और उन्हें कमजोर भी कर सकता है।
#2
मुंह का सूखापन
इनहेलर के अधिक उपयोग से मुंह में सूखापन भी हो सकता है। दरअसल, इनहेलर में कुछ दवाइयां होती हैं, जिनका अधिक सेवन मुंह में सूखापन का कारण बन सकता है।
इसके अलावा इनहेलर के अधिक उपयोग से मुंह में संक्रमण और दांतों में सड़न का खतरा भी बढ़ सकता है। अगर आपको इनहेलर का इस्तेमाल करना पड़ता है तो दिन में 2 बार से ज्यादा इसका उपयोग न करें और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही दवा लें।
#3
हड्डियों को नुकसान
इनहेलर के अधिक उपयोग से हड्डियों पर भी बुरा असर पड़ता है। इनहेलर में मौजूद कुछ दवाइयां हड्डियों की मजबूती को कम कर सकती हैं।
इसके कारण हड्डियां कमजोर हो सकती हैं और टूटने का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा इनहेलर के अधिक उपयोग से हड्डियों के विकास में भी रुकावट आ सकती है।
इसलिए, अगर किसी कारणवश आपको इनहेलर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो दिन में 2 बार से ज्यादा इसका उपयोग न करें।
#4
दिल पर असर
इनहेलर के अधिक उपयोग से दिल पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इनहेलर में मौजूद दवाइयों के कारण दिल की धड़कनें गड़बड़ा सकती हैं और तेज हो सकती हैं।
इससे दिल का दौरा पड़ने का खतरा भी बढ़ सकता है। इसके अलावा इनहेलर के अधिक उपयोग से उच्च रक्तचाप की समस्या भी हो सकती है।
इसलिए, इनहेलर का इस्तेमाल डॉक्टर के निर्देशानुसार ही करें, ताकि आपको कोई नुकसान न हो।