विटामिन-B6 का अधिक सेवन करने के नुकसान

विटामिन-B6 का अधिक सेवन कर सकता है नुकसान, जानिए क्यों

लेखन अंजली 11:05 am Nov 17, 202611:05 am

क्या है खबर?

विटामिन-B6 एक जरूरी पोषक तत्व है, जो शरीर के लिए अहम है। यह विटामिन मेटाबॉलिज्म, रोग प्रतिरोधक क्षमता और तंत्रिका तंत्र को सही तरीके से काम करने में मदद करता है। हालांकि, इसकी कमी होने पर डॉक्टर सप्लीमेंट लेने की सलाह देते हैं। कुछ लोग बिना डॉक्टर की सलाह के विटामिन-B6 की गोलियां लेते हैं, जिससे उन्हें नुकसान हो सकता है। आइए जानते हैं कि विटामिन-B6 की अधिक खुराक लेने से क्या-क्या समस्याएं हो सकती हैं।