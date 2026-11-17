विटामिन-B6 का अधिक सेवन कर सकता है नुकसान, जानिए क्यों
क्या है खबर?
विटामिन-B6 एक जरूरी पोषक तत्व है, जो शरीर के लिए अहम है। यह विटामिन मेटाबॉलिज्म, रोग प्रतिरोधक क्षमता और तंत्रिका तंत्र को सही तरीके से काम करने में मदद करता है। हालांकि, इसकी कमी होने पर डॉक्टर सप्लीमेंट लेने की सलाह देते हैं। कुछ लोग बिना डॉक्टर की सलाह के विटामिन-B6 की गोलियां लेते हैं, जिससे उन्हें नुकसान हो सकता है। आइए जानते हैं कि विटामिन-B6 की अधिक खुराक लेने से क्या-क्या समस्याएं हो सकती हैं।
#1
त्वचा पर चकत्ते होना
विटामिन-B6 की अधिक खुराक लेने से त्वचा पर चकत्ते हो सकते हैं। इससे त्वचा में खुजली, सूजन और लालिमा हो सकती है।
यह समस्या खासकर बच्चों में ज्यादा देखने को मिलती है क्योंकि उनकी त्वचा संवेदनशील होती है।
अगर आपके बच्चे ने विटामिन-B6 की अधिक खुराक ली है और उसकी त्वचा पर चकत्ते हो गए हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी किसी भी तरह के सप्लीमेंट न लें।
#2
पेट की समस्याएं
विटामिन-B6 की अधिक खुराक लेने से पेट की समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि पेट दर्द, उल्टी, दस्त या कब्ज। इससे पाचन तंत्र पर बुरा असर पड़ सकता है और भोजन का पाचन ठीक से नहीं हो पाता।
इसके अलावा इससे पेट में सूजन और असुविधा भी हो सकती है। अगर आपको कभी भी पेट में असहनीय दर्द या उल्टी आ जाए तो तुरंत डॉक्टर से मिलें।
बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी तरह का सप्लीमेंट न लें।
#3
तंत्रिका तंत्र पर असर
विटामिन-B6 की अधिक खुराक लेने से तंत्रिका तंत्र पर बुरा असर पड़ सकता है। इससे हाथ-पैर सुन्न होना, झुनझुनी आना या असामान्य संवेदनाएं महसूस होना आम हो जाता है।
इसके अलावा इससे मांसपेशियों में कमजोरी और असुविधा भी हो सकती है।
अगर आपको कभी भी हाथ-पैर में असामान्य संवेदनाएं महसूस हों तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी तरह के सप्लीमेंट न लें।
#4
हार्मोनल असंतुलन
विटामिन-B6 की अधिक खुराक लेने से हार्मोनल असंतुलन हो सकता है। इससे शरीर में कुछ हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे कई समस्याएं हो सकती हैं जैसे कि अनियमित पीरियड्स, मूड में बदलाव आदि।
इसलिए हमेशा डॉक्टरी सलाह लेकर ही कोई भी सप्लीमेंट लें। इस प्रकार विटामिन-B6 की अधिक खुराक लेने से कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए इसे बिना डॉक्टर की सलाह के लेना खतरनाक हो सकता है।