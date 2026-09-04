छोटे बच्चों के लिए खतरनाक रोजमर्रा की 5 वस्तुएं, गले में फंसने का रहता है डर
क्या है खबर?
छोटे बच्चे जिज्ञासु होते हैं और अक्सर हर चीज को मुंह में डाल लेते हैं। कई बार इस कारण उनकी जान पर बन आती है। इसलिए, माता-पिता को अपने छोटे बच्चों के आसपास की चीजों पर खास ध्यान रखना चाहिए। कई बार छोटी-छोटी चीजें भी खतरा बन जाती हैं। आइए आज हम आपको रोजमर्रा की इस्तेमाल होने वाली कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में बताते हैं, जो छोटे बच्चों के गले में फंस सकती हैं।
#1
सिक्के
सिक्के छोटे होते हैं और ये बच्चों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। अगर बच्चा सिक्का मुंह में डालता है तो वह गले में फंसकर सांस रुकने का कारण बन सकता है।
इसलिए, माता-पिता को अपने बच्चे को सिक्के मुंह में डालने से रोकना चाहिए। इसके अलावा सिक्के को किसी ऐसी जगह पर रखें, जहां बच्चे की पहुंच न हो।
गलती से भी बच्चे के हाथ में कोई सिक्का न आने दें।
#2
रिमोट कंट्रोल
रिमोट कंट्रोल भी उन वस्तुओं में शामिल है, जिनसे छोटे बच्चे अक्सर खेलते हैं। खासकर अगर रिमोट कंट्रोल में बैटरी हो तो यह बच्चों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वे इसे आसानी से मुंह में डाल सकते हैं।
अगर कोई बैटरी मुंह में जाती है तो यह गले में फंस सकती है और इससे गंभीर चोट लग सकती है। इसलिए, रिमोट कंट्रोल को किसी ऐसी जगह पर रखें, जहां बच्चे की पहुंच न हो।
#3
छोटी बैटरी
छोटी बैटरी भी बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती हैं। अगर बच्चे छोटी बैटरी को मुंह में डाल लेते हैं तो यह उनके लिए नुकसानदायक हो सकती है।
इसके अलावा बैटरी लीक होने पर इसमें मौजूद रसायन बच्चे को हानि पहुंचा सकते हैं। इसलिए, छोटी बैटरी को किसी ऐसी जगह पर रखें, जहां बच्चे की पहुंच न हो।
किसी तरह की बैटरी को खुले में रखने की गलती कभी न करें।
#4
कागज के टुकड़े और कार्डबोर्ड
कागज के टुकड़े और कार्डबोर्ड भी बच्चों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। अगर बच्चा कागज या कार्डबोर्ड के टुकड़े को मुंह में डालता है तो यह गले में फंस सकता है और सांस रुकने का कारण बन सकता है।
इसलिए, माता-पिता को अपने बच्चे को कागज के टुकड़े और कार्डबोर्ड के टुकड़ों से दूर रखना चाहिए। साथ ही कोई भी ऐसी छोटी वस्तु उनके पास न रखें, जिसे वो खा सकें।
#5
खिलौने के छोटे हिस्से
बाजार में कई ऐसे खिलौने भी मौजूद हैं, जिनमें छोटे-छोटे हिस्से होते हैं। अगर बच्चा इन हिस्सों को मुंह में डालता है तो ये भी गले में फंस सकते हैं और सांस रुकने का कारण बन सकते हैं।
इसलिए, छोटे बच्चों को खिलौने देते समय सावधानी बरतें। इसके अलावा खिलौनों का इस्तेमाल करते समय बच्चों के साथ में ही बैठें और उन पर ध्यान दें।
बच्चों की सुरक्षा के लिए इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।