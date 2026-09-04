बच्चों के गले में फंस सकती हैं ये चीजें

छोटे बच्चों के लिए खतरनाक रोजमर्रा की 5 वस्तुएं, गले में फंसने का रहता है डर

लेखन सयाली 02:19 pm Sep 04, 202602:19 pm

क्या है खबर?

छोटे बच्चे जिज्ञासु होते हैं और अक्सर हर चीज को मुंह में डाल लेते हैं। कई बार इस कारण उनकी जान पर बन आती है। इसलिए, माता-पिता को अपने छोटे बच्चों के आसपास की चीजों पर खास ध्यान रखना चाहिए। कई बार छोटी-छोटी चीजें भी खतरा बन जाती हैं। आइए आज हम आपको रोजमर्रा की इस्तेमाल होने वाली कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में बताते हैं, जो छोटे बच्चों के गले में फंस सकती हैं।