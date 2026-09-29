रोजमर्रा की ये वस्तुएं बार-बार खरीदना छोड़ें, इनकी जगह अपनाएं पर्यावरण के लिए सुरक्षित चीजें

प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल करना पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है। एक बार इस्तेमाल होने के बाद ये थैलियां नदियों, तालाबों और समुद्रों में बहती रहती हैं और वहां की सुंदरता बिगाड़ती हैं।

इसके लिए बेहतर होगा कि आप प्लास्टिक की थैलियों के बजाय कपड़े की थैलियों का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये पर्यावरण के अनुकूल होती हैं और इन्हें दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है।

इसके अलावा कागज से बनने वाली थैलियां भी काम आ सकती हैं।