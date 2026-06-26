रोजमर्रा के भारतीय सुपरफूड

भारत के कुछ ऐसे रोजमर्रा के खाद्य पदार्थ, जो विदेश में माने जाते हैं सुपरफूड

लेखन सयाली 12:24 pm Jun 26, 202612:24 pm

क्या है खबर?

सुपरफूड का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले विदेशी खाद्य पदार्थ आते हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में रोजाना खाए जाने वाले कई खाद्य पदार्थ भी सुपरफूड हैं? ये चीजें न केवल स्वाद में बेहतरीन हैं, बल्कि इनमें पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा भी होती है। आइए आज हम आपको भारत में रोजाना खाए जाने वाले ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बताते हैं, जिन्हें विदेशी लोग सुपरफूड मानते हैं।