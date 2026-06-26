भारत के कुछ ऐसे रोजमर्रा के खाद्य पदार्थ, जो विदेश में माने जाते हैं सुपरफूड
क्या है खबर?
सुपरफूड का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले विदेशी खाद्य पदार्थ आते हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में रोजाना खाए जाने वाले कई खाद्य पदार्थ भी सुपरफूड हैं? ये चीजें न केवल स्वाद में बेहतरीन हैं, बल्कि इनमें पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा भी होती है। आइए आज हम आपको भारत में रोजाना खाए जाने वाले ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बताते हैं, जिन्हें विदेशी लोग सुपरफूड मानते हैं।
#1
दही
दही में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन-B12, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं। यह पाचन को सही रखने में मदद करता है। इसके अलावा दही में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ावा दे सकते हैं। यह शरीर में हानिकारक बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करता है। दही का रोजाना सेवन आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है और पेट की समस्याओं से निजाद दिलाने में मदद कर सकता है।।
#2
हल्दी
हल्दी में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर में सूजन को कम करने और हानिकारक तत्वों से लड़ने में मदद करते हैं। इसमें करक्यूमिन नामक एक खास तरह का तत्व शामिल होता है, जो गंभीर बीमारियों से बचाने में सहायक है। कई अध्ययनों के अनुसार, हल्दी में मौजूद करक्यूमिन कैंसर जैसी बीमारियों से बचाव में मदद कर सकता है। साथ ही इसकी मदद से दर्द आदि से राहत पाने में भी मदद मिलती है।
#3
गाजर
गाजर में बीटा-कैरोटीन होता है, जो शरीर में जा कर विटामिन-A में बदल जाता है। यह विटामिन आंखों के लिए बहुत फायदेमंद है और आखों की रोशनी को बेहतर बना सकता है। इसके अलावा गाजर में पोटेशियम, विटामिन-K और फाइबर भी होता है। गाजर का सेवन हृदय को स्वस्थ रखने, कैंसर से बचाव करने, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने और पाचन को सही रखने में मदद कर सकता है।
#4
सौंफ
सौंफ का सेवन पाचन को सही रखने में मदद करता है और पेट को ठंडा रखने में भी मदद करता है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर में सूजन को कम करने में सहायता करते हैं। सौंफ में एंटी-ऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं, जो शरीर को हानिकारक तत्वों से लड़ने में मदद करते हैं। सौंफ का सेवन हृदय के स्वास्थ्य और रक्तचाप को नियंत्रित रखने में भी मदद कर सकता है।
#5
अदरक
अदरक में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर में सूजन को कम करने और हानिकारक तत्वों से लड़ने में मदद करते हैं। अदरक का सेवन सूजन, दर्द और जलन को दूर करने में भी सहायता कर सकता है। इसके अलावा अदरक का सेवन रक्तचाप को नियंत्रित रखने में भी सहायक है। अदरक का उपयोग कई तरीकों से किया जा सकता है। इससे बननी वाली हर्बल चाय सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा सकती है।