रोजाना खाई जाने वाली ये 5 चीजें बढ़ा सकती हैं नमक का सेवन, इनसे बनाएं दूरी
क्या है खबर?
ज्यादा नमक का सेवन सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। यह ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियों और किडनी की समस्याओं का कारण बन सकता है। ऐसे में खाने में नमक की मात्रा पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी आम चीजों के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप रोजाना खाते हैं और इनमें छिपा हुआ नमक आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है।
#1
ब्रेड
ब्रेड एक आम खाद्य पदार्थ है, जो लगभग हर घर में मौजूद होती है। हम इसे अलग-अलग तरीकों से डाइट में शामिल करते हैं।
हालांकि, क्या आप जानते हैं कि ब्रेड में भी छिपा हुआ नमक होता है? खासकर सफेद ब्रेड में ज्यादा नमक होता है, जो कुल नमक के सेवन को बढ़ा सकता है।
इसलिए, जब भी ब्रेड खरीदें तो उसकी पैकेजिंग पर लिखी नमक की मात्रा को ध्यान से पढ़ें और कम नमक वाली ब्रेड का चयन करें।
#2
पनीर
पनीर का उपयोग कई व्यंजनों में किया जाता है, जैसे पिज्जा, पास्ता या सैंडविच। इन सभी चीजों में इस्तेमाल होने वाला पनीर भी ज्यादा नमक रखता है, जिससे आपके शरीर में अतिरिक्त नमक पहुंचता है।
अगर आप अपने नमक के सेवन को नियंत्रित करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि कम नमक वाले पनीर का उपयोग करें या फिर पनीर का सेवन कम मात्रा में करें, ताकि आपके स्वास्थ्य पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े।
#3
सोया सॉस
सोया सॉस एक ऐसा पदार्थ है, जिसका इस्तेमाल हम कई एशियाई व्यंजनों में करते हैं। यह हमारे खाने को स्वादिष्ट बनाता है, लेकिन इसमें भी बहुत अधिक मात्रा में नमक होता है।
अगर आप अपने नमक के सेवन को कम करना चाहते हैं तो सोया सॉस का उपयोग कम मात्रा में करें या फिर कम नमक वाले सोया सॉस का चयन करें, ताकि आपके शरीर में अतिरिक्त नमक न पहुंचे और आपका स्वास्थ्य ठीक रहे।
#4
कैचअप
कैचअप बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को पसंद आता है। यह हमारे कई व्यंजनों, जैसे समोसे और पकौड़े आदि के साथ खाया जाता है।
हालांकि, क्या आप जानते हैं कि कैचअप भी काफी मात्रा में नमक रखता है। इसलिए, जब भी हम इसे अपने खाने के साथ लेते हैं तो हमारे शरीर में अतिरिक्त नमक पहुंचता है, जिससे हमारे कुल नमक के सेवन में बढ़ोतरी होती है।
इसलिए, कैचअप का उपयोग सोच-समझकर करें।
#5
नमकीन स्नैक्स
बाजार में मिलने वाले अधिकतर नमकीन स्नैक्स, जैसे चिप्स आदि भी ज्यादा नमक रखते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इनका अधिक सेवन करने से मोटापा और उच्च रक्तचाप आदि जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
इसलिए, जब भी स्नैक्स खरीदें तो उनकी पैकेजिंग पर लिखी मात्रा को ध्यान से पढ़ें और कम नमक वाले स्नैक्स का चयन करें। इस तरह आप अपने रोजमर्रा के खाने में छिपे हुए नमक से बच सकते हैं।