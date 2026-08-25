रोजाना खाई जाने वाली ये 5 चीजें बढ़ा सकती हैं नमक का सेवन, इनसे बनाएं दूरी

ब्रेड एक आम खाद्य पदार्थ है, जो लगभग हर घर में मौजूद होती है। हम इसे अलग-अलग तरीकों से डाइट में शामिल करते हैं।

हालांकि, क्या आप जानते हैं कि ब्रेड में भी छिपा हुआ नमक होता है? खासकर सफेद ब्रेड में ज्यादा नमक होता है, जो कुल नमक के सेवन को बढ़ा सकता है।

इसलिए, जब भी ब्रेड खरीदें तो उसकी पैकेजिंग पर लिखी नमक की मात्रा को ध्यान से पढ़ें और कम नमक वाली ब्रेड का चयन करें।