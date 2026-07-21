हर महिला को खुद का बचाव करने के लिए अपनानी चाहिए ये टिप्स

खुद का बचाव करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप हमेशा चौकस रहें। अपने आस-पास की गतिविधियों पर ध्यान दें और किसी भी असामान्य चीज या व्यक्ति को नजरअंदाज न करें।

जब आप सड़क पर चल रही हों या किसी सार्वजनिक स्थान पर हों तो अपने फोन का उपयोग करने से बचें और अपने वातावरण पर ध्यान केंद्रित करें।

इससे आप किसी भी संभावित खतरे को जल्दी पहचान सकती हैं और सही समय पर कदम उठा सकती हैं।