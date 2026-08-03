हर शाकाहारी की डाइट में शामिल होने चाहिए ये मशरूम
क्या है खबर?
मशरूम एक ऐसी सब्जी है, जिसका स्वाद और बनावट मांसाहारी खाद्य पदार्थों से मिलती है, इसलिए शाकाहारी लोग इसका सेवन मांस का विकल्प समझकर करते हैं। यह स्वादिष्ट होने के साथ-साथ कई पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं, लेकिन मशरूम की कई किस्में ऐसी हैं, जिनका सेवन सेहत के लिए फायदेमंद नहीं है। आइए आज हम आपको मशरूम की ऐसी ही किस्मों के बारे में बताते हैं, जिनका सेवन हर शाकाहारी को जरूर करना चाहिए।
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पोर्टोबेलो मशरूम
पोर्टोबेलो मशरूम सफेद मशरूम की एक बड़ी और पक्की किस्म है। ये सफेद मशरूम से बड़े होते हैं और इनका स्वाद भी गहरा होता है।
पोर्टोबेलो मशरूम को ग्रिल करने या भूनने पर उनका स्वाद और भी बढ़ जाता है। ये सलाद, सूप और स्ट्यू में बेहतरीन विकल्प हैं। इसके अलावा इन्हें भरकर भी परोसा जा सकता है।
पोर्टोबेलो मशरूम में प्रोटीन, फाइबर और कई विटामिन्स होते हैं।
#2
क्रिमिनी मशरूम
क्रिमिनी मशरूम पोर्टोबेलो मशरूम की छोटी किस्म होती हैं। इनका रंग भूरा होता है और ये सफेद मशरूम की तरह ही स्वादिष्ट होती हैं।
क्रिमिनी मशरूम को सूप, स्ट्यू और पास्ता डिशेज में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सलाद और सॉस में भी बेहतरीन विकल्प साबित होते हैं।
क्रिमिनी मशरूम में प्रोटीन, फाइबर और कई विटामिन्स होते हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद हैं। इनका सेवन पाचन तंत्र को सुधारने में भी मदद कर सकता है।
#3
शिटाके मशरूम
शिटाके मशरूम जापान, चीन और कोरिया में बहुत लोकप्रिय होते हैं। इनका स्वाद अनोखा होता है और इन्हें सूखा या ताजा दोनों तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। शिटाके मशरूम में एक खास तत्व होता है, जो इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है।
इसके अलावा इसमें कई एंटी-ऑक्सीडेंट भी होते हैं, जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से बचाते हैं। इनका सेवन पाचन तंत्र को सुधारने में भी मदद कर सकता है।
#4
ऑयस्टर मशरूम
ऑयस्टर मशरूम की कई किस्में उपलब्ध हैं, जिनमें पीले रंग की, सफेद रंग की और भूरे रंग की ऑयस्टर मशरूम शामिल हैं। ये सभी मशरूम पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं।
इनका सेवन पाचन तंत्र को सुधारने, इम्यूनिटी बढ़ाने और कैंसर जैसी बीमारियों से बचाए रखने में मदद कर सकता है।
इसके अलावा ये मशरूम दिल की बीमारियों के जोखिम कम करने में भी मददगार साबित हो सकते हैं।