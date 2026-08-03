मशरूम की वैरायटी

हर शाकाहारी की डाइट में शामिल होने चाहिए ये मशरूम

लेखन अंजली 06:56 pm Aug 03, 202606:56 pm

क्या है खबर?

मशरूम एक ऐसी सब्जी है, जिसका स्वाद और बनावट मांसाहारी खाद्य पदार्थों से मिलती है, इसलिए शाकाहारी लोग इसका सेवन मांस का विकल्प समझकर करते हैं। यह स्वादिष्ट होने के साथ-साथ कई पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं, लेकिन मशरूम की कई किस्में ऐसी हैं, जिनका सेवन सेहत के लिए फायदेमंद नहीं है। आइए आज हम आपको मशरूम की ऐसी ही किस्मों के बारे में बताते हैं, जिनका सेवन हर शाकाहारी को जरूर करना चाहिए।