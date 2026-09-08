हर परिवार के घर में जरूर होनी चाहिए ये 5 चीजें, आपातकाल में आएंगी काम

पानी जीवन के लिए सबसे जरूरी चीज है। आपातकालीन स्थिति में साफ पानी का होना बहुत जरूरी हो जाता है। घर में हमेशा कुछ बोतलें या कंटेनर में पानी भरकर रखें।

इसके अलावा पानी को लंबे समय तक साफ रखने के लिए फिल्टर या पानी को उबालने का तरीका अपनाएं। पानी की कमी के समय यह आपके परिवार के लिए सबसे अहम साबित हो सकता है।

पानी का सही प्रबंधन आपातकालीन स्थिति में परिवार को सुरक्षित और स्वस्थ बनाए रखेगा।