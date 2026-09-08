हर परिवार के घर में जरूर होनी चाहिए ये 5 चीजें, आपातकाल में आएंगी काम
क्या है खबर?
आपातकालीन स्थिति में हर परिवार के लिए कुछ जरूरी चीजें घर पर रखना बहुत अहम होता है। चाहे वह कोई प्राकृतिक आपदा हो, बिजली का संकट हो, या अचानक कोई अन्य परेशानी आ जाए, इन चीजों की उपलब्धता आपको और आपके परिवार को सुरक्षित और तैयार रहने में मदद कर सकती है। इस लेख में हम आपको 5 ऐसी जरूरी चीजों के बारे में बताएंगे, जिन्हें हर परिवार को अपने घर में जरूर रखना चाहिए।
#1
प्राथमिक चिकित्सा का सामान जरूर रखें
प्राथमिक चिकित्सा का सामान हर घर में होना चाहिए। इसमें पट्टियां, दर्द कम करने वाली दवाएं, बुखार की गोलियां, बैंडेज और सफाई के लिए जरूरी सामान जैसे रूई और डेटॉल जैसी चीजें होनी चाहिए।
इसके अलावा एक छोटी सी किताब या निर्देशिका भी रखें, जिसमें प्राथमिक इलाज से जुड़ी आसान जानकारी दी गई हो। यह सामान तुरंत चोट या बीमारी की स्थिति में मददगार होता है।
#2
पीने का साफ पानी हमेशा रखें
पानी जीवन के लिए सबसे जरूरी चीज है। आपातकालीन स्थिति में साफ पानी का होना बहुत जरूरी हो जाता है। घर में हमेशा कुछ बोतलें या कंटेनर में पानी भरकर रखें।
इसके अलावा पानी को लंबे समय तक साफ रखने के लिए फिल्टर या पानी को उबालने का तरीका अपनाएं। पानी की कमी के समय यह आपके परिवार के लिए सबसे अहम साबित हो सकता है।
पानी का सही प्रबंधन आपातकालीन स्थिति में परिवार को सुरक्षित और स्वस्थ बनाए रखेगा।
#3
लंबे समय तक खराब न होने वाला खाना रखें
आपातकालीन स्थिति में खाने-पीने की चीजों का होना बहुत जरूरी है। ऐसे खाद्य पदार्थ चुनें जो जल्दी खराब न हों, जैसे सूखा दूध, चावल, दाल, बिस्कुट, सूखे मेवे और डिब्बाबंद सामान।
इन चीजों को ऐसे स्थान पर रखें जहां ये सुरक्षित रह सकें और जरूरत पड़ने पर तुरंत काम आएं। ध्यान रखें कि इन चीजों को समय-समय पर चेक करते रहें ताकि वे खराब न हों।
यह आपके परिवार को भूख से बचाने और ऊर्जा बनाए रखने में मदद करेगा।
#4
टॉर्च और बैटरियां रखें
बिजली जाने की स्थिति में टॉर्च और बैटरियां बहुत काम आती हैं। घर में एक मजबूत और अच्छी रोशनी देने वाली टॉर्च जरूर रखें।
इसके साथ ही अतिरिक्त बैटरियां भी रखें ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत उपयोग किया जा सके। टॉर्च का सही उपयोग अंधेरे में रास्ता दिखाने और सुरक्षित रहने में मदद करता है।
इसके अलावा बैटरियों को सही तरीके से रखें ताकि वे लंबे समय तक खराब न हों।
#5
मोबाइल चार्ज रखने के उपाय करें
आपातकालीन स्थिति में मोबाइल फोन का चार्ज रहना बहुत जरूरी है। इसके लिए घर में हमेशा अतिरिक्त चार्जर और पावर बैंक रखें।
पावर बैंक की मदद से आप बिना बिजली के भी फोन चार्ज कर सकते हैं। इससे आप किसी भी समय अपने परिवार और मददगार सेवाओं से संपर्क में रह सकते हैं।
इसके अलावा पावर बैंक को समय-समय पर चार्ज करना न भूलें ताकि जरूरत पड़ने पर वह पूरी तरह काम करे।