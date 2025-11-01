कॉलेज जाने वाली लड़कियों के पास होने चाहिए ये बेसिक कपड़े, हर बार लुक लगेगा खास
क्या है खबर?
कॉलेज जाने वाली हर लड़की चाहती है कि वह सबसे खास लगे। छात्राओं की प्राथमिकता होती है कि उनका आउटफिट स्टाइलिश दिखे और आरामदायक भी हो। ऐसे में उनकी अलमारी में कुछ बेसिक कपड़े जरूर होने चाहिए, जिन्हें विभिन्न तरीकों से स्टाइल किया जा सके। ये बेसिक कपड़े कई आउटफिट का आधार बन सकते हैं और हर बार नया लुक दे सकते हैं। आज के फैशन टिप्स में जानिए कॉलेज जाने वाली लड़कियों के पास कौन-से कपड़े होने ही चाहिए।
#1
टी-शर्ट
बेसिक टी-शर्ट एक ऐसा कपड़ा है, जो हर लड़की के पास होना ही चाहिए। इस एक कपड़े को जींस, स्कर्ट, पैंट, जैकेट आदि सभी कपड़ों के साथ स्टाइल किया जा सकता है। क्रॉप या ओवरसाइज के साथ-साथ साधारण टी-शर्ट में भी निवेश करना चाहिए, जो सबसे आरामदायक होती हैं। आपको काले, सफेद और भूरे जैसे न्यूट्रल रंगों वाली टी-शर्ट लेनी चाहिए, जिन्हें लेयर करके शानदार आउटफिट बनाए जा सकते हैं।
#2
जींस
कॉलेज की छात्राओं के लिए सबसे आरामदायक बॉटम वियर होती है जींस। यह एक सदाबहार और बहुमुखी परिधान है, जिसे किसी भी टॉप या शर्ट आदि के साथ पहना जा सकता है। हर लड़की के पास एक अच्छी जींस जरूर होनी चाहिए, जिसकी फिटिंग सही हो। नीले, काले और गहरे नीले जैसे रंगों वाली जींस में निवेश करें। साथ ही अपनी पसंद के मुताबिक स्किनी, वाइड लेग, हाई वेस्ट और बेल बॉटम आदि प्रकार की जींस चुनें।
#3
हुडी
सर्दी के मौसम में कॉलेज जाने वाली लड़कियों को कुछ हुडी जरूर खरीद लेनी चाहिए। यह एक स्टाइलिश परिधान होता है, जो शरीर को गर्म रखता है। यह कपड़ा कई अलग-अलग आकार और डिजाइन में भी उपलब्ध रहता है। आप टोपी वाली, चेन वाली, ओवरसाइज, साधारण और क्रॉप हुडी ले सकती हैं। इन्हें जींस और पैंट के साथ आसानी से स्टाइल किया जा सकता है और एक कूल लुक पाया जा सकता है।
#4
टैंक टॉप
कॉलेज जाने वाली लड़कियों को शर्ट आदि लेयर करना बहुत पसंद होता है। ऐसे में कई तरह के टैंक टॉप लेना अच्छा निर्णय होता है। ये बिना आस्तीन वाले टॉप होते हैं, जिन्हें कई लोग स्पेगेटी टॉप भी कहते हैं। आपको काले, सफेद, भूरे, गहरे नीले और बेज जैसे न्यूट्रल रंगों वाले टैंक टॉप खरीदने चाहिए। इन्हें आप शर्ट के साथ लेयर कर सकती हैं या टॉप के अंदर भी पहन सकती हैं।
#5
शर्ट
कॉलेज पढ़ने की जगह है, जहां ज्यादातर लड़कियां औपचारिक लुक में जाना पसंद करती हैं। इसे हासिल करने के लिए एक फिटिंग वाली शर्ट पहनना सही रहता है। हर दिन नया लुक पाने के लिए अलग-अलग रंगों और प्रिंट वाली शर्ट में निवेश करें। एकल रंगों वाली, धारियों वाली, ब्लॉक वाली और फूलों जैसे सुंदर प्रिंट वाली शर्ट आप पर खूब जचेंगी। साथ ही आप ओवरसाइज शर्ट भी ले सकती हैं।