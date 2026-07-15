मीठे से दूर रहते हुए भी ब्लड शुगर बढ़ रहा? ये आदतें हो सकती हैं जिम्मेदार
क्या है खबर?
ब्लड शुगर का स्तर बढ़ने पर डॉक्टर मीठे से दूर रहने की सलाह देते हैं। हालांकि, अगर आप मीठे का सेवन नहीं करते हैं, फिर भी आपका ब्लड शुगर का स्तर बढ़ रहा है तो इसके पीछे कुछ दैनिक आदतें हो सकती हैं, जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। आइए आज हम आपको उन आदतों के बारे में बताते हैं, जो आपके ब्लड शुगर के स्तर को बढ़ा सकती हैं।
#1
अधिक कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन
अगर आप मीठे से दूर रहते हैं तो शायद आप कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीजों का सेवन करते होंगे। कार्बोहाइड्रेट का अधिक सेवन भी ब्लड शुगर के स्तर को बढ़ा सकता है।
सफेद ब्रेड, पास्ता, चावल और आलू जैसी चीजें कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होती हैं इसलिए इनका अधिक सेवन करने से ब्लड शुगर का स्तर बढ़ सकता है।
बेहतर होगा कि आप इन चीजों के स्थान पर साबुत अनाज और सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल करें।
#2
पर्याप्त नींद न लेना
अगर आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो इससे भी ब्लड शुगर के स्तर पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है।
इस स्थिति में ब्लड शुगर का स्तर काफी तेज हो सकता है। इसलिए रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है।
अगर आप देर रात तक जागते हैं या सुबह देर तक सोते हैं तो यह आदत भी ब्लड शुगर के स्तर को बढ़ाने का कारण बन सकती है।
#3
तनाव को न करें नजरअंदाज
तनाव को नजरअंदाज करना भी ब्लड शुगर के स्तर को बढ़ाने का कारण बन सकता है।
दरअसल, तनाव से शरीर में एक विशेष प्रकार का हार्मोन बढ़ जाता है, जो ब्लड शुगर के स्तर को असंतुलित कर सकता है। इसलिए तनाव से निपटने के लिए रोजाना कुछ मिनट ध्यान लगाएं या फिर योग करें।
इसके अलावा आप चाहें तो अपने पसंदीदा संगीत को सुनकर भी तनाव से दूर रह सकते हैं।
#4
पानी की कमी भी है कारण
पानी की कमी भी ब्लड शुगर के स्तर को बढ़ाने का कारण बन सकती है।
दरअसल, पानी की कमी से शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे इंसुलिन के प्रभावी ढंग से काम न करने की संभावना बढ़ जाती है। इंसुलिन की कमी से ब्लड शुगर का स्तर बढ़ता है। इसलिए रोजाना 8 से 10 गिलास पानी का सेवन जरूर करें और शरीर में पानी की कमी से बचें।
#5
नींद में खलल डालना
अगर आपकी नींद में खलल पड़ती रहती है तो इससे भी आपका ब्लड शुगर का स्तर बढ़ सकता है।
दरअसल, नींद पूरी न होने पर इंसुलिन के काम करने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे ब्लड शुगर का स्तर असंतुलित हो सकता है। इसलिए रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है।
इसके अलावा बिस्तर पर जाने से पहले मोबाइल, लैपटॉप और टीवी देखने जैसी आदतों को छोड़ दें।