मीठे से दूर रहते हुए भी ब्लड शुगर बढ़ रहा? ये आदतें हो सकती हैं जिम्मेदार

अगर आप मीठे से दूर रहते हैं तो शायद आप कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीजों का सेवन करते होंगे। कार्बोहाइड्रेट का अधिक सेवन भी ब्लड शुगर के स्तर को बढ़ा सकता है।

सफेद ब्रेड, पास्ता, चावल और आलू जैसी चीजें कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होती हैं इसलिए इनका अधिक सेवन करने से ब्लड शुगर का स्तर बढ़ सकता है।

बेहतर होगा कि आप इन चीजों के स्थान पर साबुत अनाज और सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल करें।