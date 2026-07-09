आज भी काफी लोकप्रिय हैं ये 5 पारंपरिक भारतीय रसोई की प्रथाएं
क्या है खबर?
भारतीय रसोई हमेशा से ही अपने अनोखे तरीकों और परंपराओं के लिए जानी जाती रही है। इनमें से कई प्रथाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं और हमें स्वस्थ रखने में मदद करती हैं, जैसे कि दही जमाना, घी से खाना बनाना और रसोई की सफाई का ध्यान रखना। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी ही पारंपरिक रसोई प्रथाओं के बारे में बताते हैं, जो भारतीय खान-पान की सेहत को बढ़ावा देने में मदद कर सकती हैं।
#1
दही जमाना
दही जमाना एक पुरानी भारतीय परंपरा है, जो आज भी बहुत असरदार है। इसमें दूध को गर्म करके उसमें थोड़ा-सा पहले से जमी हुई दही मिलाई जाती है और इसे एक गुनगुनी जगह पर रखा जाता है। यह प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से पाचन के लिए फायदेमंद जीवाणुओं को बढ़ावा देती है। इसके अलावा यह दही सेहत के लिए अच्छी होती है और स्वादिष्ट भी होती है, जिसे आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं।
#2
गुड़ का उपयोग
गुड़ का उपयोग भारतीय रसोई में बहुत समय से होता आ रहा है। यह न केवल मीठा होता है, बल्कि इसमें आयरन, कैल्शियम और फास्फोरस जैसे कई जरूरी पोषक तत्व भी होते हैं। गुड़ पाचन तंत्र को सुधारने, खून साफ करने और शरीर को ऊर्जा देने में मदद करता है। इसके अलावा गुड़ का सेवन सर्दियों में खासतौर पर फायदेमंद होता है क्योंकि यह शरीर को गर्म रखता है और रोगों से लड़ने की ताकत को बढ़ाता है।
#3
घी से खाना बनाना
घी से खाना बनाना भारतीय रसोई की एक खासियत है, जो आज भी बहुत फायदेमंद है। घी में विटामिन और कई पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर के लिए जरूरी हैं। इसके अलावा घी पाचन तंत्र को सुधारता है और त्वचा को निखारता है। इसके साथ ही घी का सेवन मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। इसलिए अपने खाने में घी का उपयोग जरूर करें।
#4
रसोई की सफाई
भारतीय रसोई की सफाई पर हमेशा खास ध्यान दिया जाता था। साफ-सफाई न केवल सेहत के लिए जरूरी है, बल्कि यह खाने के स्वाद और गुणवत्ता को भी बढ़ाती है। नियमित रूप से रसोई की सफाई करने से बैक्टीरिया और कीटाणुओं का खतरा कम होता है, जिससे आप बीमारियों से बच सकते हैं। इसके अलावा साफ-सुथरी रसोई में खाना बनाना भी एक सुखद अनुभव होता है। इसलिए हर दिन और हर हफ्ते रसोई की सफाई जरूर करें।
#5
मसालों का सही उपयोग
भारतीय मसाले जैसे हल्दी, मिर्च, जीरा आदि न केवल खाने का स्वाद बढ़ाते हैं बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं। हल्दी में सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जबकि मिर्च पाचन तंत्र को सुधारती है। जीरा पाचन क्रिया को मजबूत करता है। इन सभी मसालों का सही उपयोग करके आप अपने खाने को स्वादिष्ट बनाने के साथ-साथ सेहतमंद भी बना सकते हैं।