एस्टोनिया स्थित झीलों के किनारे बसे इन 5 गांवों की यात्रा करना होगा शानदार अनुभव

एस्टोनिया बाल्टिक सागर के तट पर बसा एक खूबसूरत देश है। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और जीवंत संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहां के गांवों में आपको शांतिपूर्ण वातावरण, हरियाली और झीलों का आनंद मिलेगा। इन गांवों में घूमते हुए आप एस्टोनिया की पारंपरिक जीवनशैली को करीब से देख सकते हैं। आइए आज हम आपको एस्टोनिया के 5 झीलों के किनारे बसे गांवों के बारे में बताते हैं, जिनकी यात्रा करना यादगार अनुभव होगा।

#1 पेडासा पेडासा एस्टोनिया के उत्तर-पूर्वी भाग में स्थित एक छोटा-सा गांव है। यह गांव अपनी खूबसूरत झीलों के लिए मशहूर है, जहां आप नौका विहार कर सकते हैं या किनारे पर बैठकर शांति का आनंद ले सकते हैं। पेडासा में आप पारंपरिक एस्टोनियन भोजन का स्वाद ले सकते हैं और स्थानीय कारीगरी से बने सामान खरीद सकते हैं। यहां का माहौल बहुत ही शांत है, जो आपको सुकून का अनुभव कराएगा।

#2 कुकु कुकु गांव भी एस्टोनिया में स्थित है और यह अपनी साफ-सुथरी झीलों के लिए जाना जाता है। यहां आप तैराकी कर सकते हैं या किनारे पर टहल सकते हैं। कुकु गांव में कई छोटे-छोटे खाने के स्थान हैं, जहां आप स्थानीय व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां के लोग बहुत ही मिलनसार हैं और हमेशा मदद करने हमेशा तैयार रहते हैं। यहां का माहौल बहुत ही आरामदायक है।

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#3 तिल्सि तिल्सि गांव एस्टोनिया के पश्चिमी भाग में स्थित है और यह अपनी हरी-भरी वादियों और साफ-सुथरी झीलों के लिए मशहूर है। यहां आप साइकिल चला सकते हैं या पैदल चलकर प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। तिल्सि गांव में कई छोटे-छोटे खाने के स्थान हैं, जहां आप स्थानीय व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां के लोग बहुत ही मिलनसार हैं और हमेशा मदद करने हमेशा तैयार रहते हैं।

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#4 वायनड वायनड गांव एस्टोनिया के मध्य भाग में स्थित है और यह अपनी खूबसूरत झीलों और हरियाली के लिए जाना जाता है। यहां आप पैदल यात्रा कर सकते हैं या प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। वायनड गांव में कई छोटे-छोटे खाने के स्थान हैं, जहां आप स्थानीय व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां के लोग बहुत ही मिलनसार हैं और घर आए मेहमानों की खूब सेवा-सत्कार करते हैं।