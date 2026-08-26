एसेंशियल ऑयल्स से मिल सकते हैं कई स्वास्थ्य लाभ, जानिए 5 हैरान कर देने वाली बातें

एसेंशियल ऑयल्स का उपयोग दर्द से राहत पाने के लिए भी किया जा सकता है।

पुदीना ऑयल या नीलगिरी ऑयल का उपयोग करने से सिरदर्द, मांसपेशियों के दर्द और यहां तक कि पेटदर्द में भी आराम मिल सकता है। इनका उपयोग करने से दर्द कम महसूस होता है और राहत मिलती है।

आप इन एसेंशियल ऑयल्स को अपनी त्वचा पर हल्के हाथों से मालिश कर सकते हैं या इन्हें गर्म पानी में मिलाकर स्नान कर सकते हैं।