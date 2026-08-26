एसेंशियल ऑयल्स से मिल सकते हैं कई स्वास्थ्य लाभ, जानिए 5 हैरान कर देने वाली बातें
क्या है खबर?
एसेंशियल ऑयल्स को प्राकृतिक उपचार के रूप में लंबे समय से उपयोग किया जा रहा है। ये न केवल खुशबू के लिए अच्छे होते हैं, बल्कि कई अन्य स्वास्थ्य लाभ भी देते हैं। इनकी सुगंध और गुण तनाव को कम करने, त्वचा को निखारने और नींद को सुधारने में मदद कर सकते हैं। आइए आज हम आपको एसेंशियल ऑयल्स से जुड़े कुछ हैरान कर देने वाले तथ्य बताते हैं।
#1
तनाव कम करने में है मददगार
एसेंशियल ऑयल्स की सुगंध तनाव को कम करने में बहुत मदद कर सकती है।
जब आप लैवेंडर या चंदन जैसे एसेंशियल ऑयल्स की खुशबू महसूस करते हैं तो आपका मस्तिष्क खुशी देने वाले हार्मोन का उत्पादन बढ़ाता है, जो आपको अच्छा और आरामदायक महसूस कराता है।
इस वजह से कई लोग ध्यान या योग करते समय भी एसेंशियल ऑयल्स का उपयोग करते हैं। इससे मन को शांति और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है।
#2
नींद में सुधार कर सकते हैं
नींद की गुणवत्ता को बढ़ाने में भी एसेंशियल ऑयल्स अहम भूमिका निभा सकते हैं।
अगर आप सोने से पहले अपने तकिए पर थोड़ा लैवेंडर ऑयल डालते हैं या इसे अपने कमरे में फैलाते हैं तो इससे आपको बेहतर नींद मिल सकती है। यह तरीका न केवल आपको जल्दी सोने में मदद करेगा, बल्कि गहरी नींद भी देगा।
इसके अलावा आप स्नान करते समय भी लैवेंडर या चंदन ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं।
#3
दर्द में आराम दिलाने में सहायक
एसेंशियल ऑयल्स का उपयोग दर्द से राहत पाने के लिए भी किया जा सकता है।
पुदीना ऑयल या नीलगिरी ऑयल का उपयोग करने से सिरदर्द, मांसपेशियों के दर्द और यहां तक कि पेटदर्द में भी आराम मिल सकता है। इनका उपयोग करने से दर्द कम महसूस होता है और राहत मिलती है।
आप इन एसेंशियल ऑयल्स को अपनी त्वचा पर हल्के हाथों से मालिश कर सकते हैं या इन्हें गर्म पानी में मिलाकर स्नान कर सकते हैं।
#4
त्वचा की देखभाल में है सहायक
त्वचा की देखभाल में भी एसेंशियल ऑयल्स बहुत मदद करते हैं। टी ट्री ऑयल या रोजमेरी ऑयल का उपयोग करने से त्वचा के दाग-धब्बे कम होते हैं और त्वचा की चमक बढ़ती है।
ये ऑयल्स त्वचा की गहराई तक जाकर उसे पोषण देते हैं और नमी प्रदान करते हैं।
इसके अलावा ये त्वचा की समस्याओं जैसे मुंहासे और झुर्रियों को भी कम करते हैं। नियमित उपयोग से आपकी त्वचा स्वस्थ और चमकदार बनती है।
#5
बालों की देखभाल में है असरदार
बालों की देखभाल में भी एसेंशियल ऑयल्स बहुत असरदार होते हैं।
रोजमेरी ऑयल या लैवेंडर ऑयल का उपयोग करने से बाल मजबूत होते हैं और उनमें चमक आती है। ये बालों की जड़ों तक पहुंचकर उन्हें पोषण देते हैं और नमी प्रदान करते हैं।
इसके अलावा ये बालों के झड़ने को भी रोकते हैं। नियमित उपयोग से आपके बाल स्वस्थ, मुलायम और चमकदार बनते हैं।