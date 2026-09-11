मेकअप करने के बाद चेहरे पर बड़े छिद्र नजर आते हैं? इन तरीकों से करें ठीक
क्या है खबर?
मेकअप करने के बाद कई महिलाओं को यह महसूस होता है कि उनके चेहरे पर त्वचा के रोमछिद्र ज्यादा दिखने लगते हैं। यह समस्या खासतौर पर तैलीय त्वचा या मुंहासों वाली त्वचा वालों को होती है। यह न केवल त्वचा की बनावट को खराब करता है, बल्कि मेकअप का लुक भी बिगाड़ता है। हालांकि, कुछ आसान और असरदार मेकअप टिप्स को अपनाकर आप इस समस्या से छुटकारा पा सकती हैं और अपने चेहरे को साफ और सुंदर बना सकती हैं।
#1
मेकअप से पहले लगाएं प्राइमर
मेकअप से पहले प्राइमर लगाना बहुत जरूरी है। प्राइमर आपकी त्वचा को मुलायम और एकसमान बनाता है, जिससे मेकअप अच्छे से सेट होता है।
यह बड़े छिद्रों को छिपाने में मदद करता है और उन्हें कुछ हद तक ब्लर कर देता है। प्राइमर लगाने से पहले अपने चेहरे को अच्छी तरह से धो लें और टोनर का इस्तेमाल करें।
इसके बाद मॉइस्चराइजर लगाकर प्राइमर लगाएं। यह आपके मेकअप को लंबे समय तक सही बनाए रखता है।
#2
सही तरीके से लगाएं फाउंडेशन
फाउंडेशन लगाते समय उंगलियों के बजाय ब्रश या स्पंज का इस्तेमाल करना बेहतर होता है। इससे फाउंडेशन चेहरे पर समान रूप से फैलता है और बड़े छिद्रों को ढकने में मदद करता है।
उंगलियों से फाउंडेशन लगाने पर यह त्वचा में सही तरीके से नहीं बैठता और छिद्र ज्यादा नजर आते हैं। ब्रश या स्पंज का उपयोग करने से फाउंडेशन की परत हल्की और प्राकृतिक दिखती है।
इससे आपकी त्वचा पर मेकअप का लुक ज्यादा अच्छा और आकर्षक बनता है।
#3
तेल सोखने वाला पाउडर करें इस्तेमाल
मेकअप को सेट करने के लिए ऐसा पाउडर लगाएं, जो चेहरे का अतिरिक्त तेल सोख ले। यह पाउडर खासतौर पर तैलीय त्वचा के लिए बनाया गया होता है।
यह चेहरे पर जमा अतिरिक्त तेल को हटाने में मदद करता है, जिससे त्वचा पर अनचाही चमक कम हो जाती है और बड़े छिद्र भी कम नजर आते हैं।
इसे मेकअप लगाने के बाद हल्के हाथों से पूरे चेहरे पर लगाएं। इससे आपका मेकअप लंबे समय तक सही रहता है।
#4
चेहरे से अतिरिक्त तेल हटाएं
अगर दिनभर के दौरान आपके चेहरे पर ज्यादा तेल जमा हो जाता है तो ब्लॉटिंग पेपर का इस्तेमाल करें। इसे अपने चेहरे पर हल्के से दबाएं, ताकि अतिरिक्त तेल आसानी से हट जाए।
इससे न केवल आपका मेकअप खराब होने से बचेगा, बल्कि बड़े छिद्र भी कम नजर आएंगे। ब्लॉटिंग पेपर का इस्तेमाल करने से आपका चेहरा ताजा और साफ-सुथरा दिखेगा।
इसे अपने बैग में रखना हमेशा फायदेमंद होता है, ताकि जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल किया जा सके।
#5
त्वचा की सही देखभाल करें
त्वचा को साफ और स्वस्थ रखने के लिए रोजाना उसका ख्याल रखना जरूरी है। हर दिन चेहरे को अच्छी तरह से धोएं और मॉइस्चराइजर लगाएं।
हफ्ते में 2 बार स्क्रब से त्वचा की सफाई करें, ताकि मृत कोशिकाएं हट जाएं। हफ्ते में एक बार फेस मास्क का इस्तेमाल करें।
यह आपकी त्वचा को पोषण और नमी प्रदान करेगा। जब आपकी त्वचा साफ और स्वस्थ होगी तो बड़े छिद्र भी कम दिखाई देंगे।