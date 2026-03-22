सेशेल्स में इन 5 जगहों पर घूमने का लें मजा, यादगार रहेगा आपका सफर

सेशेल्स हिंद महासागर में स्थित एक खूबसूरत द्वीप समूह है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांतिपूर्ण माहौल के लिए जाना जाता है। यह स्थान हरे-भरे पेड़, सफेद रेत और नीले पानी से भरे समुद्र तटों से भरा है। यहां की हरियाली और शांतिपूर्ण वातावरण पर्यटकों को आकर्षित करता है। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं और सुकून भरे पल बिताना चाहते हैं तो सेशेल्स आपके लिए एक आदर्श जगह हो सकती है।

#1 मोहेली राष्ट्रीय उद्यान मोहेली राष्ट्रीय उद्यान सेशेल्स का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो अपने अलग-अलग वन्यजीवों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। यहां आप कई प्रकार के पक्षियों, कछुओं और दुर्लभ प्रजातियों को देख सकते हैं। इस पार्क में पैदल चलने के रास्ते भी हैं, जो आपको जंगल की गहराइयों तक ले जाते हैं और आपको प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेने का मौका देते हैं। यहां की हरियाली और शांतिपूर्ण माहौल आपको बहुत पसंद आएगा।

#2 लाजियो समुद्र तट लाजियो समुद्र तट सेशेल्स का सबसे सुंदर समुद्र तट माना जाता है, जहां आप धूप सेंक सकते हैं या तैराकी कर सकते हैं। इस समुद्र तट का पानी साफ और नीला है, जिससे यह स्थान बहुत आकर्षक बन जाता है। यहां आप पानी के नीचे देखने वाला चश्मा पहनकर समुद्र की गहराइयों में रहने वाले जीव-जंतुओं को देख सकते हैं। यह स्थान परिवार संग समय बिताने या दोस्तों के साथ मस्ती करने के लिए आदर्श है।

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#3 फ्रिगेट द्वीप फ्रिगेट द्वीप एक छोटा-सा द्वीप है, जो अपने अनोखे पक्षियों और पौधों के लिए जाना जाता है। यहां आप फ्रिगेट पक्षियों को उनके घोंसले बनाते हुए देख सकते हैं। इस द्वीप पर घूमते समय आपको अलग-अलग प्रकार की वनस्पतियां देखने को मिलेंगी, जो इस जगह को खास बनाती हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांतिपूर्ण वातावरण पर्यटकों को बहुत आकर्षित करते हैं, जिससे यह स्थान यादगार अनुभव प्रदान करता है।

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#4 अरे पैड्रे ग्रांडे राष्ट्रीय उद्यान अरे पैड्रे ग्रांडे राष्ट्रीय उद्यान प्रकृति प्रेमियों के लिए बहुत खास है। इस उद्यान में कई प्रकार की वनस्पतियां और जीव-जंतु पाए जाते हैं, जिनमें कुछ दुर्लभ प्रजातियां भी शामिल हैं। यहां पैदल चलने पर आपको झरने, नदियां और पहाड़ियां देखने को मिलती हैं, जो इस जगह की सुंदरता बढ़ाते हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांतिपूर्ण माहौल पर्यटकों को बहुत आकर्षित करते हैं, जिससे यह स्थान यादगार अनुभव प्रदान करता है।