उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में इन शाकाहारी व्यंजनों का लें मजा, आसान है रेसिपी

उत्तराखंड का गढ़वाल क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहां की संस्कृति और खान-पान में भी एक अनोखा स्वाद है। गढ़वाल के इन शाकाहारी व्यंजन अपने खास मसालों और पारंपरिक तरीकों से बनाए जाते हैं। अगर आप शाकाहारी हैं और नए-नए व्यंजन आजमाने के शौकीन हैं तो गढ़वाल के ये व्यंजन आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। आइए इनकी रेसिपी जान लेते हैं, ताकि आप घर पर ही इनका मजा ले सकें।

#1 चैंसू चैंसू गढ़वाल क्षेत्र की एक लोकप्रिय दाल है, जिसे साबुत काली उड़द को भूनकर और पीसकर बनाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले दाल को सूखा भून लें और मिस्की या सिलबट्टे पर पीस लें। अब कुकर या लोहे की कढ़ाई में सरसों का तेल गरम करें और जीरा, हींग, लहसुन और लाल मिर्च डालकर भूनें। इसमें अपनी पसंद के मसाले डालें और पानी डालकर दाल मिला दें। इसे आप चावल और रोटी के साथ खा सकते हैं।

#2 थेचवानी थेचवानी आलू और मूली से बनने वाली एक खास सब्जी है। इसे बनाने के लिए आलू को बिना छीले मूली के साथ सिलबट्टे पर दरदरा पीस लें। इसके बाद एक लोहे की कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म कर लें। इसके बाद इसमें जीरा, हींग और लाल मिर्च पाउडर डालकर भून लें। अब इसमें दरदरा कुटा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डालें और एक मिनट के लिए भूनें। अंत में इसमें आलू और मूली डालकर मिलाएं।

Advertisement

#3 फानू फानू एक पारंपरिक धीमी आंच पर पकाई जाने वाली दाल है, जो गढ़वाल की शान है। इसे बनाने के लिए गहत की दाल को पानी में भिगोएं और अच्छी तरह से दरदरा पीस लें। इसमें लहसुन, हरी मिर्च, अदरक और नमक डालकर दोबारा पीस लें। इस मिश्रण को आधा-आधा बाटें और आधे भाग से पकौड़े बना लें। अब बचे हुए पेस्ट को हल्दी, लाल मिर्च और अन्य मसालों के साथ पकाएं और उसमें पकौड़े डालकर खाएं।

Advertisement