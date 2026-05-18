दिल्ली के मजनू का टीला में इन गतिविधियों का लें मजा, यादगार बन जाएगा दिन

दिल्ली का मजनू का टीला एक खूबसूरत स्थान है, जहां आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से समय निकालकर सुकून के पल बिता सकते हैं। यह जगह उत्तर-पूर्वी, भूटानी, नेपाली, तिब्बती और कोरियाई संस्कृति की झलक पेश करती है। यहां आप दोस्तों या परिवार के साथ समय बिताकर जिंदगी की छोटी-छोटी खुशियों का आनंद ले सकते हैं। इस जगह की यात्रा के दौरान इन गतिविधियों का आनंद लें, जो आपके दिन को यादगार बना देंगी।

#1 तिब्बती बाजार में खरीदारी करें मजनू का टीला तिब्बती बाजार के लिए मशहूर है, जहां आप तिब्बती हस्तशिल्प, कपड़े और गहने खरीद सकते हैं। यह बाजार आपके लिए एक अनोखा अनुभव हो सकता है, क्योंकि यहां की दुकानों में आपको तिब्बती संस्कृति की झलक मिलेगी। आप यहां से यादगार उपहार भी खरीद सकते हैं, जो आपके दोस्तों और परिवार वालों को पसंद आएंगे। यहां से आप नेपाल और भूटान जैसे अन्य स्थानों के भी सामान ले सकते हैं।

#2 कैफे में समय बिताएं मजनू का टीला में कई छोटे-बड़े कैफे मौजूद हैं, जहां आप दोस्तों के साथ बैठकर चाय-कॉफी का आनंद ले सकते हैं। इन कैफे में आपको भारतीय से लेकर अंतरराष्ट्रीय व्यंजन मिलेंगे, जिन्हें आप चख सकते हैं। यहां का माहौल बहुत ही आरामदायक है, जिससे आप अपने तनाव को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा इन कैफे में अक्सर लाइव संगीत भी होता है, जो आपके अनुभव को और भी खास बना देता है।

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#3 फोटोबूथ में तस्वीरें लें मजनू का टीला में घूमते हुए आपको एक नहीं, बल्कि कई छोटे-छोटे फोटोबूथ मिल जाएंगे। ये सुंदर सजे हुए बूथ होते हैं, जिनके अंदर जा कर आप पुराने समय जैसी तस्वीरें ले सकते हैं। इनमें पोलरॉइड तस्वीरें निकलती हैं, जो आपके पास यादों जैसे रहेंगी। इन फोटोबूथ में एक साथ कई तस्वीरें खींची जा सकती हैं, जो आपके एल्बम में लगी बहुत ही अच्छी लगेंगी। इनका शुल्क भी बहुत कम होता है।

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