IPL देखते-देखते लग गई भूख? उठाएं इन 5 शाकाहारी स्नैक्स का लुत्फ

IPL 2026 का आगाज हो चुका है और क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह एक शानदार समय है। जब हम अपने पसंदीदा मैच देख रहे होते हैं तो भूख लग ही जाती है। ऐसे में सेहतमंद शाकाहारी स्नैक्स का आनंद लेना बढ़िया रहता है। ये स्नैक्स न केवल आपकी भूख को मिटाएंगे, बल्कि आपको ऊर्जा भी देंगे। आइए आज हम आपको 5 ऐसे शाकाहारी स्नैक्स की रेसिपी बताते हैं, जो IPL देखते-देखते खाए जा सकते हैं।

#1 पनीर टिक्का पनीर टिक्का एक पसंदीदा भारतीय स्नैक है, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। इसके लिए पनीर के टुकड़ों को दही और मसालों के मिश्रण में भिगोएं, फिर इन्हें सीख पर लगाकर तंदूर या ओवन में पकाएं। इसे हरी चटनी के साथ परोसें। यह स्नैक न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि प्रोटीन से भरपूर भी है। इसमें आप शिमलामिर्च और प्याज जैसी सब्जियां भी शामिल कर सकते हैं।

#2 आलू के चिप्स आलू के चिप्स एक ऐसा स्नैक है, जिसे हर कोई पसंद करता है। इसे बनाने के लिए पतले-पतले कच्चे आलुओं को काटें और नमक लगाकर धूप में सुखा लें। इसके बाद इन्हें तेल में तलें या एयर फ्रायर में पकाएं। इन पर चाट मसाला छिड़ककर इनका आनंद लें। ये कुरकुरे और स्वादिष्ट होते हैं, जो आपके मैच देखने के अनुभव को और भी मजेदार बना देंगे। आप चाहें तो इन पर कोई भी मसाला छिड़क सकते हैं।

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#3 फलाहारी चाट फलाहारी चाट एक सेहतमंद विकल्प है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए आप सेब, नाशपाती और केला आदि जैसे फलों को काटकर उनमें थोड़ा-सा नींबू रस डालें, ताकि फल काले न पड़ें। अब इसमें भुना हुआ जीरा, काला नमक और चाट मसाला छिड़कें। यह चाट न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि इसमें विटामिन और मिनरल की भरपूर मात्रा होती है। आप इसमें कोई भी मौसमी फल डाल सकते हैं।

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#4 मूंगफली की टिक्की मूंगफली की टिक्की एक बेहतरीन स्नैक है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए मूंगफली को भूनकर उसमें बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और नमक मिलाएं। अब इस मिश्रण को छोटे-छोटे गोले बनाकर तवे पर सेंक लें। यह टिक्की कुरकुरी और स्वादिष्ट होती है, जो आपके मैच देखने के अनुभव को और भी मजेदार बना देती है। इसे आप चाय या कॉफी के साथ भी खा सकते हैं।