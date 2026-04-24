गर्मियों के दौरान 5 स्ट्रीट ड्रिंक्स का लें मजा, स्वाद के साथ सेहत के लिए हैं लाभदायक

गर्मियों के दौरान शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप पानी के साथ-साथ कुछ स्ट्रीट ड्रिंक्स का भी सेवन कर सकते हैं। ये न सिर्फ स्वादिष्ट हैं, बल्कि इनमें पोषक तत्व भी होते हैं और ये आपको तरोताजा महसूस कराने में मदद कर सकते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसी स्ट्रीट ड्रिंक्स के बारे में बताते हैं, जिनका सेवन गर्मियों के दौरान जरूर करना चाहिए।

#1 पन्ना पन्ना एक पारंपरिक भारतीय पेय है, जो कच्चे आम, पुदीना और मसालों को मिलाकर बनाई जाती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कच्चे आम को उबालकर उसका गूदा निकाल लें, फिर इसमें पुदीना, काला नमक, पिसी चीनी और भुना जीरा डालकर इसे अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण को ठंडा करके पानी और बर्फ के साथ परोसें। पन्ना को ठंडा करने के लिए आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं।

#2 चिल्ली पाना चिल्ली पाना एक अनोखी और मसालेदार पेय है, जो खासतौर से ओडिशा में लोकप्रिय है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पान की पत्तियों को पीसकर उनका रस निकाल लें, फिर इसमें अदरक का रस, नींबू का रस, काला नमक और हरी मिर्च पाउडर मिलाएं। इस मिश्रण को अच्छे से मिलाकर ठंडा करें और बर्फ डालकर परोसें। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद मसाले पाचन क्रिया को भी बेहतर बना सकते हैं।

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#3 नींबू पानी नींबू पानी एक सरल और असरदार पेय है, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए एक गिलास पानी में ताजे नींबू का रस निचोड़ें, फिर इसमें चीनी या शहद मिलाएं ताकि इसका स्वाद मीठा हो जाए। आप चाहें तो इसमें थोड़ा नमक भी डाल सकते हैं। यह पेय आपको तरोताजा करने के साथ-साथ आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बना सकती है। इसे ठंडा करने के लिए आप इसमें बर्फ भी डाल सकते हैं।

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#4 बेल का शरबत बेल का शरबत एक सेहतमंद पेय है, जिसे बेल फल से बनाया जाता है। बेल फल विटामिन-C, कैल्शियम और आयरन जैसे जरूरी तत्वों से भरपूर होता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बेल के गूदे को पानी में पीस लें, फिर इस मिश्रण को छानकर उसमें चीनी या शहद मिलाएं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा नींबू का रस भी डाल सकते हैं। इस शरबत को ठंडा करने के लिए आप इसमें बर्फ डाल सकते हैं।