चाय के साथ इन 5 नमकीनों का लें मजा, आसान हैं रेसिपी
क्या है खबर?
चाय के साथ कुछ हल्का-फुल्का खाने का मजा ही कुछ अलग है। इसलिए आज हम आपको घर पर आसानी से बनाए जाने वाले नमकीनों की रेसिपी बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं। ये नमकीन न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छे हैं क्योंकि इन्हें घर पर साफ-सुथरी चीजों से बनाया जाता है। आइए इन नमकीनों की रेसिपी जानते हैं।
#1
मूंग दाल नमकीन
सबसे पहले मूंग दाल को 2-3 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। अब भीगी हुई मूंग दाल को मिक्सी में बारीक पीस लें और फिर इसे एक कटोरे में नमक, लाल मिर्च पाउडर और हींग के साथ मिलाएं। इसके बाद एक कढ़ाई में तेल गर्म करके इसमें मूंग दाल का मिश्रण डालें और इसे धीमी आंच पर सुनहरा भूरा होने तक भूनें। अंत में इसे ठंडा करके डिब्बे में रखें और चाय के साथ परोसें।
#2
मखाना चिवड़ा
सबसे पहले एक कढ़ाई में थोड़ा-सा तेल गर्म करके इसमें मखाने डालकर उन्हें कुरकुरा होने तक भून लें। इसके बाद इसी कढ़ाई में मूंगफली, चिरौंजी और काजू डालकर इन्हें भी कुरकुरा होने तक भूनें। अब धीमी आंच पर भुने मसाले जैसे जीरा, राई, हींग, करी पत्ता और हरी मिर्च को मिलाकर इसमें भुना मखाना, भुनी मूंगफली और भुनी चिरौंजी डालें, फिर इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी मिलाएं। अंत में इस मिश्रण को ठंडा करके इसे परोसें।
#3
भुना चना
सबसे पहले कढ़ाई में थोड़ा-सा तेल गर्म करके इसमें जीरा और हींग डालें। अब इसमें थोड़ा-सा भुना हुआ चना डालकर इसे अच्छी तरह से भून लें, फिर इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर और नींबू का रस मिलाएं। अंत में इसे ठंडा होने दें और फिर इसे डिब्बे में भरकर रख लें। चाय के साथ इसका आनंद लें।
#4
खारी पापड़
सबसे पहले एक बड़े बर्तन में बेसन, अजवाइन, नमक और पानी डालकर गाढ़ा घोल बना लें। अब इस घोल को पापड़ के आकार में फैलाकर धूप में सुखा लें। इसके बाद एक कढ़ाई में तेल गर्म करके इसमें सूखे पापड़ डालकर सुनहरा भूरा होने तक तलें। अंत में गर्मागर्म पापड़ को हरी चटनी के साथ परोसें।
#5
मूंगफली की चटपटी नमकीन
सबसे पहले एक कटोरे में मूंगफली, लाल मिर्च के टुकड़े, जीरा, नमक और नींबू का रस मिलाकर इसे एक तरफ रख दें। अब एक पैन में थोड़ा-सा तेल गर्म करके इसमें कढ़ी पत्ता और हरी मिर्च डालकर भूनें। इसके बाद इसमें पहले वाला मिश्रण मिलाएं और इसे धीमी आंच पर 2 मिनट तक भूनें। अंत में मूंगफली का मिश्रण ठंडा करके इसे डिब्बे में भर लें। चाय के साथ इसका आनंद लें।