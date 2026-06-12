चाय के साथ इन 5 नमकीनों का लें मजा, आसान हैं रेसिपी

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मखाना चिवड़ा

सबसे पहले एक कढ़ाई में थोड़ा-सा तेल गर्म करके इसमें मखाने डालकर उन्हें कुरकुरा होने तक भून लें। इसके बाद इसी कढ़ाई में मूंगफली, चिरौंजी और काजू डालकर इन्हें भी कुरकुरा होने तक भूनें। अब धीमी आंच पर भुने मसाले जैसे जीरा, राई, हींग, करी पत्ता और हरी मिर्च को मिलाकर इसमें भुना मखाना, भुनी मूंगफली और भुनी चिरौंजी डालें, फिर इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी मिलाएं। अंत में इस मिश्रण को ठंडा करके इसे परोसें।