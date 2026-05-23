कश्मीरी नून चाय के साथ खाएं ये 5 स्नैक्स, बढ़ जाएगा इस खास पेय का स्वाद

कश्मीरी नून चाय एक खास कश्मीरी पेय है, जो अपने अनोखे स्वाद और गुलाबी रंग के लिए जानी जाती है। यह चाय दूध और नमक का मिश्रण होती है, जिसे खास मसालों के साथ तैयार किया जाता है। इसे आमतौर पर सुबह के नाश्ते या शाम की चाय के साथ परोसा जाता है। अगर आप इस चाय का आनंद लेना चाहते हैं तो आप इसके साथ इन 5 बेहतरीन स्नैक्स का आनंद ले सकते हैं।

#1 पेटीज नून चाय को आम तौर पर ढेर सारी मलाई के साथ परोसा जाता है। पारंपरिक तौर पर इसके अंदर पेटीज भी फोड़कर डाली जाती है, जो इसके स्वाद को और बढ़ा देती है। आप चाहें तो इसे फोड़कर चाय में मिलाने के बाद चम्मच से खा सकते हैं या उसमें डुबोकर भी इसका आनंद ले सकते हैं। कुरकुरी पेटीज चाय के स्वाद को संतुलित करती है और एक अच्छा क्रंच भी देती है।

#2 आलू के चिप्स आलू के चिप्स भी कश्मीरी नून चाय के साथ खाने के लिए एक लोकप्रिय विकल्प हैं। पतले कटे हुए आलू को तलकर बनाए जाने वाले ये चिप्स कुरकुरे होते हैं और चाय के साथ खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। इन्हें बनाने के लिए पतले-पतले काटे हुए आलू को तेल में तलकर नमक और लाल मिर्च पाउडर छिड़कें। यह स्नैक आपके चाय के समय को और भी मजेदार बना देगा।

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#3 गिर्दा गिर्दा कश्मीर की एक पारंपरिक रोजाना खाई जाने वाली ब्रेड है, जो यहां के लोगों का पसंदीदा नाश्ता भी है। इसकी पहचान इसका सुनहरे भूरा ऊपरी भाग और उंगलियों से बनाए गए निशान होते हैं, जो इसे बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम बनाते हैं। इसके ऊपर लोग मक्खन लगाकर नून चाय में डुबोकर खाना पसंद करते हैं। यह नाश्ता खास तौर से सुबह के वक्त बेहतरीन लग सकता है।

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#4 लवासा लावासा एक प्राचीन कागज की तरह पतली और नरम ब्रेड है, जो हल्की फूली हुई होती है। इसे केवल मध्य पूर्व ही नहीं, बल्कि कश्मीर में भी खूब पसंद किया जाता है। मिट्टी के तंदूर में पकाई गई यह रोटी बाहर से थोड़ी कुरकुरी और अंदर से नरम होती है। इसे भी लोग नून चाय में डुबोकर खाना पसंद करते हैं। इस पर आप जैम और मक्खन लगाकर भी इसे नून चाय के साथ खा सकते हैं।