गर्मियों के दौरान इन 5 स्मूदी का लें मजा, आसान है रेसिपी

गर्मियों में ठंडे-ठंडे पेय का सेवन न केवल ताजगी प्रदान करता है, बल्कि शरीर को हाइड्रेटेड भी रखता है। स्मूदी एक ऐसा पेय है, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी स्मूदी की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप घर पर कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं और इनका स्वाद भी बेहतरीन है। इन स्मूदी को बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और ये बेहद पौष्टिक भी हैं।

#1 आम की स्मूदी गर्मियों में आम की मांग सबसे ज्यादा होती है और इससे बनाई जाने वाली स्मूदी का स्वाद भी लाजवाब है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सर में कटा हुआ आम, दही, दूध और थोड़ा सा चीनी डालकर अच्छी तरह मिलाएं। आप इसमें बर्फ के टुकड़े भी डाल सकते हैं ताकि यह और भी ठंडी हो जाए। यह स्मूदी न केवल स्वादिष्ट है बल्कि विटामिन-C और फाइबर से भरपूर भी है, जो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है।

#2 तरबूज की स्मूदी तरबूज की स्मूदी भी गर्मियों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले तरबूज के टुकड़ों को बीज निकालकर मिक्सर में डालें, फिर इसमें दही, नींबू का रस और थोड़ा सा चीनी डालकर अच्छे से मिलाएं। यह स्मूदी न केवल ताजगी देती है बल्कि पेट की गर्मी को भी कम करती है। इसमें मौजूद विटामिन-A और विटामिन-C आपकी त्वचा के लिए भी फायदेमंद हैं।

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#3 पपीता-मुल्तानी की स्मूदी पपीता-मुल्तानी की स्मूदी एक अनोखा मिश्रण है, जो आपके शरीर को ठंडक देने के साथ-साथ पोषण भी देता है। इसके लिए पपीते के टुकड़े और मुल्तानी मिट्टी को मिलाकर मिक्सर में डालें। आप चाहें तो इसमें थोड़ा चीनी या शहद भी मिला सकते हैं। पपीता में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी त्वचा को निखारते हैं और मुल्तानी मिट्टी त्वचा की गर्मी को कम करती है, जिससे आपका चेहरा तरोताजा महसूस होगा।

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#4 अनार-सेब की स्मूदी अनार-सेब की स्मूदी एक सेहतमंद पेय है, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करती है। इसे बनाने के लिए अनार के दाने और कटा हुआ सेब दोनों को मिक्सर में डालें। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से मिलाएं ताकि यह स्मूदी गाढ़ी न हो जाए। इस पेय में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और दिल की सेहत को भी सुधारते हैं।