पतझड़ के दौरान इन 5 अंतरराष्ट्रीय व्यंजनों का लें आनंद, बनाना भी है आसान
क्या है खबर?
पतझड़ के मौसम में कई अंतरराष्ट्रीय व्यंजन ऐसे होते हैं, जो अपने गर्मा-गर्म स्वाद के कारण लोगों को आराम और राहत दे सकते हैं। हालांकि, इन्हें पारंपरिक तरीके से बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। आइए आज हम आपको 5 ऐसे अंतरराष्ट्रीय व्यंजनों के बारे में बताते हैं, जिनका सेवन शरीर को गर्माहट प्रदान करने के साथ-साथ मन को तृप्त भी कर देगा। ये सभी पारंपरिक तौर पर पतझड़ में खाए जाते हैं।
#1
कद्दू की पाई
कद्दू की पाई एक खास अमेरिकी मिठाई है, जिसे अक्सर थैंक्सगिविंग पर बनाया जाता है।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले कद्दू को उबालकर उसका गूदा निकाल लिया जाता है, फिर इसमें चीनी, दालचीनी, अदरक और जायफल मिलाकर एक पेस्ट तैयार किया जाता है।
इसके बाद इस पेस्ट को पहले से तैयार की गई पेस्ट्री में डालकर ओवन में बेक किया जाता है। यह मिठाई ठंडी होने के बाद परोसी जाती है।
#2
ग्रीक मिठाई
ग्रीक मिठाई एक पारंपरिक ग्रीक व्यंजन है, जिसे आटे, पानी और खमीर से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आटे को गूंथ लें, फिर इसे छोटे-छोटे गोल टुकड़ों में बांट लें।
अब इन टुकड़ों को पानी में भिगोएं और फिर इन्हें गर्म तेल में तलें। जब ये पूरी तरह से सुनहरे भूरे रंग के हो जाएं तो इन्हें शहद या गुड़ की चाशनी में डुबोएं और फिर परोसें।
#3
प्याज का सूप
प्याज का सूप एक पारंपरिक फ्रांसीसी व्यंजन है, जिसे भुने हुए प्याज, शोरबा और चीज के साथ बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले प्याज को धीमी आंच पर भूनें, फिर इसमें लहसुन डालकर कुछ मिनट पकाएं।
इसके बाद इसमें शोरबा डालें और इसे 30 मिनट तक पकने दें। अंत में ब्रेड के टुकड़ों पर चीज डालकर उन्हें टोस्ट करें, फिर सूप के ऊपर उन्हें डालकर परोसें।
आप सूप के ऊपर चीज डालकर उसे बेक कर सकते हैं।
#4
इटालियन सूप
इटालियन सूप टस्कनी क्षेत्र का एक पारंपरिक व्यंजन है, जिसमें टमाटर का सूप, बटरनट स्क्वैश और ब्रेड का इस्तेमाल किया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में प्याज, लहसुन, गाजर, अजवाइन और टमाटर को भूनें।
अब इसमें पानी डालकर इसे 20 मिनट तक उबालें, फिर इसमें बटरनट स्क्वैश, सफेद बीन्स और ब्रेड डालकर इसे 10 मिनट तक पकाएं। अंत में इस पर जैतून का तेल डालकर इसे गर्मा-गर्म परोसें।
#5
मैक एंड चीज
मैक एंड चीज एक लजीज और चीजी व्यंजन है, जिसे पतझड़ के दौरान सभी खाना पसंद करते हैं। यह अमेरिका का पकवान है, जिसे बनाने के लिए पहले मैकरोनी को उबालना होता है।
इसी दौरान एक पैन में मक्खन पिघलाना होता है और उसमें दूध, क्रीम और अलग-अलग तरह के चीज डालकर पिघलाना होता है। सॉस बनने के बाद उसमें मैकरोनी डालें और सीजनिंग डालें।
ऊपर से मोजेरेला चीज डालकर बेक कर लें।