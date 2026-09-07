पतझड़ के दौरान इन 5 अंतरराष्ट्रीय व्यंजनों का लें आनंद, बनाना भी है आसान

प्याज का सूप एक पारंपरिक फ्रांसीसी व्यंजन है, जिसे भुने हुए प्याज, शोरबा और चीज के साथ बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले प्याज को धीमी आंच पर भूनें, फिर इसमें लहसुन डालकर कुछ मिनट पकाएं।

इसके बाद इसमें शोरबा डालें और इसे 30 मिनट तक पकने दें। अंत में ब्रेड के टुकड़ों पर चीज डालकर उन्हें टोस्ट करें, फिर सूप के ऊपर उन्हें डालकर परोसें।

आप सूप के ऊपर चीज डालकर उसे बेक कर सकते हैं।