FIFA मैच देखते हुए लें इन 5 बेहतरीन स्नैक्स का जायका, मजा हो जाएगा दोगुना
क्या है खबर?
FIFA विश्व कप 2026 का आगाज 12 जून से हो गया है, जो फुटबॉल जगत का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है। विश्व कप के दौरान फुटबॉल प्रेमी अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की टीम को सपोर्ट करने के लिए TV के आगे बैठ जाते हैं। हालांकि, इस दौरान अगर साथ में कुछ बेहतरीन स्नैक्स खाने के लिए मिल जाएं तो खेल देखने का मजा दोगुना हो जाता है। आप मैच के साथ-साथ इन 5 स्नैक्स का भी मजा ले सकते हैं।
#1
पॉपकॉर्न
फुटबॉल मैच देखते हुए पॉपकॉर्न खाने का अपना ही अलग मजा होता है। यह सबसे मशहूर स्नैक्स में से एक है, जो असल में सेहत के लिए भी अच्छा होता है। यह स्नैक पेट के लिए हल्का होता है और इसे खाने से वजन बढ़ने की चिंता भी नहीं रहती है। आप इसे अलग-अलग फ्लेवर में बनाकर खा सकते हैं, ताकि आपके पास ज्यादा मात्रा में पॉपकॉर्न हों। आप बाजार से भी इन्हें खरीद सकते हैं।
#2
चीजी नाचोज
चीजी नाचोज एक ऐसा स्नैक विकल्प है, जिसे बनाना सबसे आसान होता है। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले ओवन को 180 डिग्री पर गरम कर लें। अब एक बर्तन में बाजार से खरीदे हुए नाचो चिप्स की परत बिछाकर ऊपर से ढेर सारा चीज डालें। इसके ऊपर कटे हुए टमाटर, प्याज और ओलिव डालकर फिर से नाचो और चीज की परत बिछाएं। अब इसे ओवन में चीज के पिघल जाने तक बेक करें।
#3
ब्रेड पिज्जा
ब्रेड पिज्जा बनाने के लिए सबसे पहले टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, मशरूम, कॉर्न और पनीर को काटकर तंदूरी सॉस से लपेट दें। अब ब्रेड की स्लाइस लेकर उसपर मक्खन, पिज्जा-पास्ता सॉस, टमाटर का सॉस, मेयोनीज और तंदूरी सॉस लगाएं। ऊपर से सभी सब्जियों को अच्छी तरह रखकर इसपर चेडर चीज घिसकर डाल दें। अब ब्रेड पर चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डालकर इसे चीज पिघलने तक बेक करें। इसे आप सॉस के साथ भी खा सकते हैं।
#4
फ्रूट चाट
फ्रूट चाट एक सेहतमंद विकल्प है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए आप सेब, नाशपाती और केला आदि जैसे फलों को काटकर उनमें थोड़ा-सा नींबू रस डालें, ताकि फल काले न पड़ें। अब इसमें भुना हुआ जीरा, काला नमक और चाट मसाला छिड़कें। यह चाट न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि इसमें विटामिन और मिनरल की भरपूर मात्रा होती है। आप इसमें कोई भी मौसमी फल डाल सकते हैं।
#5
पनीर टिक्का
पनीर टिक्का एक पसंदीदा भारतीय स्नैक है, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। इसके लिए पनीर के टुकड़ों को दही और मसालों के मिश्रण में भिगोएं, फिर इन्हें सीख पर लगाकर तंदूर या ओवन में पकाएं। इसे हरी चटनी या तीखी चटनी के साथ परोसें। यह स्नैक न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि प्रोटीन से भरपूर भी है। इसमें आप शिमलामिर्च और प्याज जैसी सब्जियां भी शामिल कर सकते हैं।