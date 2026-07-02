चाय के साथ इन 5 बेक्ड स्नैक्स का लें आनंद, स्वादिष्ट होने के साथ हैं सेहतमंद
क्या है खबर?
आजकल बाजार में कई तरह के बेक्ड स्नैक्स मिलते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं क्योंकि उनमें प्रोसेस्ड सामग्री और अप्राकृतिक फ्लेवर होते हैं। ऐसे में बेहतर होगा कि आप घर पर खुद ही बेक्ड स्नैक्स बनाएं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे बेक्ड स्नैक्स की रेसिपी बताते हैं, जो सेहतमंद होने के साथ-साथ स्वादिष्ट भी हैं।
#1
बेक्ड पनीर टिक्का
सबसे पहले एक कटोरे में पनीर के टुकड़े, दही, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, नमक और चाट मसाला मिलाएं। अब इस मिश्रण को एक घंटे के लिए मैरीनेट होने के लिए रख दें। इसके बाद पनीर के टुकड़ों को सीख कबाब स्टिक में लगाएं और उन्हें पहले से गर्म ओवन में 180 डिग्री पर 15 मिनट के लिए बेक करें। जब ये अच्छे से बेक हो जाएं तो इन्हें हरी चटनी के साथ गर्मागर्म परोसें।
#2
बेक्ड पनीर पफ्स
इसके लिए सबसे पहले एक कटोरे में मैदा, मक्खन, नमक और पानी मिलाकर आटा गूंद लें, फिर आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाकर बेलें और इन्हें गर्म तेल में हल्का सुनहरा होने तक तलें। अब एक पैन में पनीर, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, धनिया पाउडर और गरम मसाला डालकर भूनें। इसके बाद इस मिश्रण को बेली हुई लोइयों में भरकर बंद करें। अंत में इन्हें ओवन में 10 मिनट तक बेक करें और फिर गर्मागर्म परोसें।
#3
बेक्ड मखाना
सबसे पहले मखानों को एक बेकिंग ट्रे में डालकर 10 मिनट के लिए ओवन में बेक करें। इसके बाद एक कटोरे में मखानों के साथ थोड़ा-सा नमक, लाल मिर्च पाउडर, हरा धनिया, जीरा और नींबू का रस मिलाएं। अब इस मिश्रण को एक एयरटाइट डिब्बे में स्टोर करके रख दें और जब मन करें तब इसका सेवन करें। आप चाहें तो इसमें अपनी पसंदीदा मसालेदार सामग्री भी मिला सकते हैं।
#4
बेक्ड आलू के चिप्स
सबसे पहले एक कटोरे में आलू के पतले-पतले टुकड़े, जैतून का तेल, नमक और काली मिर्च मिलाएं। इसके बाद इन आलू के टुकड़ों को बेकिंग ट्रे में डालें और इन्हें पहले से गर्म ओवन में 20-25 मिनट के लिए बेक करें। बीच-बीच में इन आलू के टुकड़ों को पलटते रहें ताकि वे दोनों तरफ से अच्छी तरह से बेक हो जाएं। जब ये चिप्स सुनहरे भूरे रंग के हो जाएं तो इन्हें गर्मागर्म परोसें।
#5
बेक्ड मैश आलू बॉल्स
सबसे पहले जरूरी मात्रा में आलू को पानी में उबालकर मैश कर लें। अब मैश आलू में बारीक कटी हरी मिर्च, थोड़ा नमक, काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा चाट मसाला और एक चम्मच मैदा मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण से छोटी-छोटी गोलियां बनाएं, फिर इन्हें एक बेकिंग ट्रे पर फैलाकर 180 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट तक बेक करें। आखिर में बेक्ड मैश आलू बॉल्स को गर्मागर्म टोमैटो सॉस के साथ परोसें।