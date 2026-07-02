चाय के साथ इन 5 बेक्ड स्नैक्स का लें आनंद, स्वादिष्ट होने के साथ हैं सेहतमंद

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बेक्ड पनीर टिक्का

सबसे पहले एक कटोरे में पनीर के टुकड़े, दही, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, नमक और चाट मसाला मिलाएं। अब इस मिश्रण को एक घंटे के लिए मैरीनेट होने के लिए रख दें। इसके बाद पनीर के टुकड़ों को सीख कबाब स्टिक में लगाएं और उन्हें पहले से गर्म ओवन में 180 डिग्री पर 15 मिनट के लिए बेक करें। जब ये अच्छे से बेक हो जाएं तो इन्हें हरी चटनी के साथ गर्मागर्म परोसें।