न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में इन 5 गतिविधियों का लें मजा, यादगार रहेगा आपका दिन
क्या है खबर?
न्यूयॉर्क का सेंट्रल पार्क एक बेहद खास और सुंदर पार्क है। इसकी हरियाली, झीलें और बगीचे हर साल लाखों लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। यह 843 एकड़ में फैला हुआ है और यहां हर उम्र के लोगों के लिए कुछ न कुछ करने को मिलता है। इस पार्क में आप शहर की भीड़भाड़ और शोर से दूर आराम के पल बिता सकते हैं। आइए जानते हैं कि सेंट्रल पार्क में कौन-सी मजेदार चीजें की जा सकती हैं।
#1
सेंट्रल पार्क के चिड़ियाघर की सैर करें
सेंट्रल पार्क का चिड़ियाघर छोटा, लेकिन बहुत ही दिलचस्प है। यहां आप कई तरह के जानवर देख सकते हैं, जैसे बर्फीले भालू, लाल पांडा और कई अन्य।
यह जगह बच्चों और बड़ों, दोनों के लिए मजेदार है। यहां जानवरों की अच्छी देखभाल की जाती है, जिससे आप उन्हें उनके प्राकृतिक माहौल में देख सकते हैं।
अगर आपको जानवरों के बारे में जानने का शौक है तो यह जगह आपके लिए एकदम सही है।
#2
झील पर नाव चलाने का मजा लें
सेंट्रल पार्क की झील पर नाव चलाना एक अनोखा अनुभव हो सकता है। आप यहां पैडल वाली या चप्पू वाली नाव किराए पर लेकर झील में घूम सकते हैं।
झील के चारों ओर फैली हरियाली और ऊंचे पेड़ों का नजारा आपको एक अलग ही सुकून देगा। यह गतिविधि परिवार के साथ समय बिताने या दोस्तों के साथ मस्ती करने के लिए बेहतरीन है।
झील पर तैरते हुए आसपास की शांति और सुंदरता का अनुभव करना बहुत ही आनंददायक होता है।
#3
शानदार पिकनिक मनाएं
अगर आप सेंट्रल पार्क जा रहे हैं तो वहां पिकनिक मानना तो बनता ही है। इसके लिए सबसे पहले एक सुंदर नजारे वाला और शांत स्थान ढूंढें।
वहां पर चादर बिछाएं और अपने प्रेमी या दोस्तों के साथ बैठकर सुकून के पल बिताएं। आप पिकनिक को मजेदार बनाने के लिए अपने पसंदीदा स्नैक्स लेकर जा सकते हैं और अपनी पसंद के खेल भी खेल सकते हैं।
कई लोग यहां केवल लेटकर आराम करना भी पसंद करते हैं।
#4
बेल्वेडियर महल का नजारा देखें
सेंट्रल पार्क का बेल्वेडियर महल एक खास जगह है, जो पार्क के ऊंचे हिस्से पर स्थित है। यहां से पूरे पार्क का सुंदर नजारा देखा जा सकता है।
इस महल में एक छोटा-सा संग्रहालय भी है, जहां आप न्यूयॉर्क के इतिहास से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। यह स्थान तस्वीरें खींचने के शौकीनों के लिए भी बहुत खास है, क्योंकि यहां से पूरे पार्क की शानदार तस्वीरें ली जा सकती हैं।
#5
डाकोटा इमारत और उसकी कहानी सुनें
डाकोटा इमारत सेंट्रल पार्क के पास स्थित एक ऐतिहासिक जगह है। यह वही स्थान है, जहां मशहूर गायक जॉन लेनन रहते थे और जहां उनका निधन हुआ था।
इस इमारत की बनावट बहुत आकर्षक है और इसे देखने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं। इसके सामने बने स्मारक में लोग जॉन लेनन की याद में फूल चढ़ाते हैं।
यहां आकर आप उनके जीवन और उनके संगीत से जुड़ी यादों को महसूस कर सकते हैं।