न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में करें ये गतिविधियां

न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में इन 5 गतिविधियों का लें मजा, यादगार रहेगा आपका दिन

लेखन सयाली 10:45 am Sep 11, 202610:45 am

क्या है खबर?

न्यूयॉर्क का सेंट्रल पार्क एक बेहद खास और सुंदर पार्क है। इसकी हरियाली, झीलें और बगीचे हर साल लाखों लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। यह 843 एकड़ में फैला हुआ है और यहां हर उम्र के लोगों के लिए कुछ न कुछ करने को मिलता है। इस पार्क में आप शहर की भीड़भाड़ और शोर से दूर आराम के पल बिता सकते हैं। आइए जानते हैं कि सेंट्रल पार्क में कौन-सी मजेदार चीजें की जा सकती हैं।