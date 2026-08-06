मानसून के दौरान गर्मागर्म वेज बर्न्ट गार्लिक नूडल्स सूप का लें आनंद, जानिए रेसिपी

200 ग्राम नूडल्स, 1 बड़ी चम्मच बारीक कटी हुई लहसुन की कलियां, 1 प्याज (बारीक कटी हुई), 1 गाजर (पतली-पतली कटी हुई), 1 शिमला मिर्च (पतली-पतली कटी हुई), 1 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई), 1/2 कप हरी मटर, 4 कप पानी, 2 बड़ी चम्मच सोया सॉस, 1 छोटी चम्मच सिरका, नमक और काली मिर्च (स्वादानुसार), हरा धनिया (सजावट के लिए)

आप चाहें तो सामग्रियों की मात्रा को अपने घर के लोगों के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं।