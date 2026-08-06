मानसून के दौरान गर्मागर्म वेज बर्न्ट गार्लिक नूडल्स सूप का लें आनंद, जानिए रेसिपी
क्या है खबर?
मानसून के दौरान जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो एक कप गर्मागर्म सूप पीने का मजा ही कुछ और है। सूप न केवल शरीर को गर्माहट देता है, बल्कि इसे पीने से मन भी तरोताजा महसूस करता है। आज हम आपको एक ऐसा सूप बनाने का तरीका बताते हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद है। आइए वेज बर्न्ट गार्लिक नूडल्स सूप की रेसिपी जानें।
सामग्री
वेज बर्न्ट गार्लिक नूडल्स सूप बनाने के लिए जरूरी सामग्रियां
200 ग्राम नूडल्स, 1 बड़ी चम्मच बारीक कटी हुई लहसुन की कलियां, 1 प्याज (बारीक कटी हुई), 1 गाजर (पतली-पतली कटी हुई), 1 शिमला मिर्च (पतली-पतली कटी हुई), 1 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई), 1/2 कप हरी मटर, 4 कप पानी, 2 बड़ी चम्मच सोया सॉस, 1 छोटी चम्मच सिरका, नमक और काली मिर्च (स्वादानुसार), हरा धनिया (सजावट के लिए)
आप चाहें तो सामग्रियों की मात्रा को अपने घर के लोगों के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं।
स्टेप-1
नूडल्स को उबालें
सबसे पहले एक बड़े बर्तन में पानी उबालें और उसमें थोड़ा नमक डालें। जब पानी अच्छे से उबलने लगे तो उसमें नूडल्स डालें और उन्हें 3-4 मिनट तक पकने दें। ध्यान रखें कि नूडल्स ज्यादा न पकें वरना वे टूट जाएंगे।
जब नूडल्स पक जाएं तो उन्हें छानकर अलग रख दें ताकि उनका अतिरिक्त पानी निकल जाए। इसके बाद नूडल्स को एक प्लेट में फैला दें ताकि वे आपस में चिपके नहीं।
स्टेप-2
तेल गर्म करके लहसुन भूनें
अब एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गर्म करें और उसमें बारीक कटी हुई लहसुन डालें। लहसुन को धीमी आंच पर हल्का भूरा होने तक भूनें।
इसे निकालकर एक तरफ रख दें। आप चाहें तो लहसुन को बिना भूने भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन भूना हुआ लहसुन सूप को एक अलग स्वाद देता है। भुने हुए लहसुन को सूप के ऊपर सजावट के लिए भी रखा जा सकता है।
स्टेप-3
सब्जियों को भूनें
अब उसी कढ़ाई में जहां आपने लहसुन को भूनकर रखा था, उसमें प्याज, गाजर, शिमला मिर्च और हरी मटर डालकर उन्हें 5-7 मिनट तक भूनें।
सब्जियों को ज्यादा नरम नहीं करना है, इसलिए इन्हें हल्का सा कुरकुरा रहने दें। इससे सूप में एक अच्छा स्वाद आएगा और उसका जायका भी बढ़ जाएगा।
भुनी हुई सब्जियों को एक प्लेट में निकाल लें ताकि वे ठंडी हो जाएं और उनका अतिरिक्त तेल निकल जाए।
स्टेप-4
सूप तैयार करें
अब भुनी हुई सब्जियों में पानी डालकर उन्हें 2-3 मिनट तक उबालें। फिर इसमें सोया सॉस, सिरका, नमक और काली मिर्च मिलाएं। उबलते हुए पानी में पहले उबले हुए नूडल्स डालें और इसे 2 मिनट तक पकाएं।
इसके बाद सूप को गैस से उतारकर उसमें भुना हुआ लहसुन डालें और हरा धनिया सजाकर गर्मागर्म परोसें।
यह सूप न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि आपके पेट को भरने के साथ-साथ आपको गर्माहट भी देगा।