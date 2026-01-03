सर्दियों में लें लजीज नानखटाई का मजा, जानिए इस मिठाई की आसान रेसिपी

बचपन में सर्दी का मौसम आते ही गलियों में नानखटाई बेचने वाले आने लगते थे। बच्चे उनका बेसब्री से इंतजार करते थे और इस कुरकुरे बिस्कुट को चाव से खाते थे। अगर आपको भी उस स्वाद को फिर से चखना है तो नानखटाई घर पर ही बना लें। आज हम आपको इस पकवान की आसान रेसिपी बताएंगे। अगर आप इसे एक बार खाएंगे तो आपका बार-बार खाने का मन करेगा।

नानखटाई क्या होती है नानखटाई? नानखटाई एक देसी कुकी है, जो सूरत का पारंपरिक व्यंजन है। इसे पहली बार 16वीं सदी में डच और स्थानीय बेकिंग परंपराओं के मेल से बनाया गया था। यह मैदे, चीनी, दूध और घी से बनती है और बेहद मुलायम होती है। खास तौर से दिवाली के मौके पर यह कुकी कई जगहों पर बनती और बिकती है। कई लोग नानखटाई पर पिस्ता और बादाम डालकर भी परोसते हैं, जिससे उसका स्वाद दोगुना हो जाता है।

सामग्री नानखटाई बनाने के लिए आवश्यक सामग्री नानखटाई बनाने के लिए आपको जो-जो चीजें चाहिए होंगी, वो सभी आपकी रसोई में आसानी से उपलब्ध होंगी। इसके लिए आपको एक कप मैदे, आधा कप बेसन, 2 चम्मच रवे, आधा कप पिसी चीनी, आधा चम्मच घी, आधा चम्मच इलायची पाउडर, बेकिंग पाउडर, चुटकीभर नमक और पसंद के मेवों की जरूरत पड़ेगी। आप चाहें तो इसमें गुलाब जल जैसी अन्य सामग्रियां भी मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़िया हो जाएगा।

स्टेप 1 सामग्रियों को मिलाएं नानखटाई बनाना शुरू करने से पहले ओवन को गर्म कर लें और बेकिंग ट्रे पर घी लगा लें। एक कटोरे में पिघला हुआ घी लें और उसमें पिसी चीनी शामिल करें। दोनों सामग्रियों को तब तक अच्छी तरह मिलाते रहें जब तक सफेद रंग का झाग न बन जाए। अब एक दूसरे कटोरे में मैदा, बेसन, रवा, बेकिंग पाउडर, इलायची पाउडर और नमक मिलाएं। ध्यान रहे कि गीली और सूखी सामग्रियों को अलग-अलग मिलाना है।

