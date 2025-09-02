बारिश के दिनों में उठाएं अनरसे की गोली का लुत्फ, जानिए कैसे बनता है यह व्यंजन
क्या है खबर?
बारिश के मौसम में कुछ खास तरह के पकवान खाए जाते हैं, जिनमें अनरसे की गोली भी शामिल होती है। यह कई लोगों की बचपन की यादों को ताजा करने वाला व्यंजन है। वैसे तो अब इसकी लोकप्रियता थोड़ी घट गई है, लेकिन इसका स्वाद दिल को खुश कर देने वाला होता है। आप भी मानसून के दौरान कुछ अलग खाना चाहते हैं तो यह मिठाई बनाएं। आइए इसकी आसान रेसिपी जानते हैं।
विवरण
पहले जानें क्या होती है अनरसे की गोली?
अनरसे की गोली एक पारंपरिक मिठाई है, जो खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। यह बिहार और उत्तर प्रदेश का पारंपरिक व्यंजन है, जो खास तौर से मानसून में बनाया जाता है। साथ ही इस मिठाई को दिवाली के त्योहार पर भी तैयार किया जाता है। इसे चावल के आटे और चीनी से बनाया जाता है और घी में तलकर सफेद तिल से लपेटा जाता है। इसे खाने के बाद आप इसका स्वाद कभी नहीं भूल पाएंगे।
सामग्री
इस पकवान को बनाने के लिए आवश्यक सामग्री
अनरसे की गोली बनाने के लिए किसी भी अनोखी सामग्री की जरूरी नहीं पड़ती है। इस मीठे पकवान को बनाने में बेहद साधारण और कम सामान लगता है। ये सभी चीजें आपको आसानी से अपनी रसोई में मिल जाएंगी। अनरसे की गोली बनाने के लिए आपको एक कप चावल का आटा, आधा कप चीनी, 2-3 चम्मच घी, आधा कप दूध, सफेद तिल और तलने के लिए तेल चाहिए होगा। आप चाहें तो इन्हें घी में भी तल सकते हैं।
स्टेप 1
आटा गूंथने से होगी रेसिपी की शुरुआत
अनरसे की गोली की मुख्य सामग्री है चावल का आटा, जिसे आप बाजार से खरीद सकते हैं। हालांकि, इसे और स्वादिष्ट बनाने के लिए घर पर ही चावल पीसकर आटा तैयार कर लें। इसके बाद चीनी को पीसकर उसका भी पाउडर बना लें। अब एक बर्तन में चावल का आटा, दूध, चीनी और हल्का-सा घी मिलाकर मुलायम आटा गूंथ लें। इसे कुछ देर के लिए कॉटन के कपड़े से ढककर रख दें।
स्टेप 2
अनरसे की गोली को आकार देकर तलें
आटा गूंधने के बाद अगला स्टेप है अनरसे की गोली को आकार देना। इसके लिए उसे छोटे-छोटे भागों में बाटें और गोल-गोल आकार दें। इसी बीच एक कढ़ाई में तेल या घी गर्म कर लें, जिसमें आप अनरसे की गोली तलेंगे। तेल या घी गर्म होने के बाद उसमें तैयार गोलियों को डालें और भूरा होने तक तल लें। अब इन्हें सफेद तिल से अच्छी तरह लपेटें और आनंद लेकर खाएं। इनका स्वाद मीठा, कुरकुरा और लाजवाब होगा।