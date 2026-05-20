गर्मी से सुरक्षित रहने के लिए अपने पास रखें ये 5 जरूरी चीजें

गर्मी के मौसम में लगातार बढ़ते तापमान के कारण लोगों को लू लगने और हीटस्ट्रोक जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ये समस्याएं कड़ी धूप, अत्यधिक शारीरिक गतिविधि और वेंटिलेशन की कमी के कारण हो सकती हैं। हालांकि, अगर आप गर्मियों के दौरान कुछ जरूरी चीजें अपने पास रखेंगे तो ये समस्याएं आपको परेशान नहीं करेंगी। आइए आज हम आपको गर्मियों के दौरान गर्मी से सुरक्षित रहने के लिए 5 जरूरी चीजों के बारे में बताते हैं।

#1 पानी की बोतल का रखें ध्यान गर्मी के दिनों में खुद को हाइड्रेट रखना सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि पानी की कमी शरीर को थका देती है और इससे सिरदर्द, चक्कर आना और हीटस्ट्रोक जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए गर्मियों में रोजाना 8-10 गिलास पानी पीने की सलाह दी जाती है। इसके अतिरिक्त शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए पानी की बोतल अपने पास रखें और समय-समय पर इसे भरकर पीते रहें। इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होगी।

#2 धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन का करें इस्तेमाल धूप से त्वचा को बचाने के लिए सनस्क्रीन का उपयोग करें, जो सूरज की हानिकारक किरणों से आपकी त्वचा की रक्षा कर सके। जब भी आप घर से बाहर निकलें तो उसके 20 मिनट पहले अपनी त्वचा पर ऐसी सनस्क्रीन लगाएं, जो सूरज की किरणों से सुरक्षा प्रदान करे। अगर आप पानी के संपर्क में आते हैं तो हर 2 घंटे के बाद सनस्क्रीन लगाएं। इससे आपकी त्वचा सुरक्षित रहेगी।

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#3 धूप के चश्मे पहनें सूरज की हानिकारक किरणें आंखों पर भी बुरा असर डाल सकती हैं। आंखों को सूरज की किरणों से बचाने के लिए अच्छे गुणवत्ता वाले चश्मे जरूर पहनें। इसके अतिरिक्त जब भी आप घर से बाहर निकलें तो एक टोपी या हैट जरूर पहनें। इससे आपके चेहरे और सिर को छाया मिलेगी। इससे गर्मी के कारण होने वाले सिरदर्द और चक्कर लगने के जोखिम कम हो सकते हैं।

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#4 ठंडे पानी से नहाएं गर्मी में ठंडे पानी से नहाना सबसे अच्छा तरीका है क्योंकि गर्म पानी त्वचा को रूखा बना सकता है। इसके अतिरिक्त ठंडा पानी शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है और आपको ताजगी का अहसास कराता है। अगर आपके पास बाथटब है तो उसमें बर्फ के कुछ टुकड़े डालें और फिर उसमें नहाएं। इससे आपके शरीर को ठंडक मिलेगी और आप तरोताजा महसूस करेंगे।