घर के बिजली के तार जानलेवा होने से जुड़े संकेत

घर के बिजली के तार बन सकते हैं जानलेवा, इन 5 संकेतों पर दें ध्यान

लेखन अंजली 01:57 pm Sep 01, 202601:57 pm

क्या है खबर?

बिजली के तारों की स्थिति पर नजर रखना बहुत जरूरी है। अगर तार पुराना हो गया है या उसमें कोई खराबी है तो इससे शॉर्ट सर्किट और आग जैसी गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इसके अलावा तार के कारण करंट लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताते हैं, जो आपको बताएं कि आपके घर के बिजली के तार आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं।