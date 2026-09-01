घर के बिजली के तार बन सकते हैं जानलेवा, इन 5 संकेतों पर दें ध्यान
क्या है खबर?
बिजली के तारों की स्थिति पर नजर रखना बहुत जरूरी है। अगर तार पुराना हो गया है या उसमें कोई खराबी है तो इससे शॉर्ट सर्किट और आग जैसी गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इसके अलावा तार के कारण करंट लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताते हैं, जो आपको बताएं कि आपके घर के बिजली के तार आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं।
#1
तार से धुआं निकलना
अगर आपको किसी जगह से धुआं निकलता हुआ दिखे तो तुरंत उस जगह से दूर हो जाएं और बिजली बंद कर दें।
इसके बाद उस जगह पर पानी डालें ताकि आग न लगे। इसके बाद किसी जानकार को बुलाकर तार की जांच करवाएं।
धुआं निकलने का मतलब है कि तार में कोई खराबी हो रही है, जो बहुत खतरनाक हो सकती है।
#2
तार में चिंगारी महसूस होना
अगर आपको किसी जगह पर चिंगारी महसूस हो रही है तो तुरंत उस जगह पर हाथ न लगाएं। इससे हाथ जल सकता है या आपकी त्वचा पर जलन हो सकती है।
इसके बाद बिजली बंद कर दें और किसी जानकार को बुलाकर तार की जांच करवाएं।
चिंगारी महसूस होने का मतलब है कि तार में कोई खराबी हो रही है, जो बहुत खतरनाक हो सकती है।
#3
तार के आसपास जंग लगना
अगर आपको किसी तार के आसपास जंग लग रही है तो तुरंत उस जगह पर हाथ न लगाएं। इससे हाथ जल सकता है या आपकी त्वचा पर जलन हो सकती है।
इसके बाद बिजली बंद कर दें और उस जगह पर पानी डालें। इसके बाद किसी जानकार को बुलाकर तार की जांच करवाएं। जंग लगने का मतलब है कि तार में कोई खराबी हो रही है, जो बहुत खतरनाक हो सकती है।
#4
तार का ढीला होना
अगर आपके घर के किसी हिस्से में तार ढीली हो गई है तो इसे तुरंत ठीक करवाएं। ढीली तारें शॉर्ट सर्किट और आग जैसी गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती हैं।
इसके अलावा ढीली तारों के कारण करंट लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए इन्हें ठीक करवाना बहुत जरूरी है। पुराने और खराब तारों को बदलवाना भी जरूरी है ताकि आपकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
#5
तार का बार-बार फटना
अगर आपके घर पर बार-बार फटते हुए तार मिलते हैं तो इससे पता चलता है कि आपके घर की बिजली प्रणाली सही नहीं चल रही है। इससे शॉर्ट सर्किट और आग जैसी गंभीर समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है।
इन सभी संकेतों पर ध्यान देकर आप अपने घर की बिजली प्रणाली को सुरक्षित रख सकते हैं और दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। अपने घर की बिजली प्रणाली की नियमित जांच करवाना भी जरूरी है।