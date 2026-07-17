स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद बैंगन

स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है बैंगन, जानिए इसके 5 लाभ

लेखन अंजली 06:32 pm Jul 17, 202606:32 pm

क्या है खबर?

बैंगन एक लोकप्रिय सब्जी है, जो भारतीय रसोई में अक्सर इस्तेमाल की जाती है। कई लोग बैंगन को सिर्फ एक साधारण सब्जी समझते हैं, लेकिन इसमें कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं, जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। यह न केवल स्वाद में अच्छा है, बल्कि इसमें कई ऐसे गुण भी होते हैं, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। आइए जानते हैं कि बैंगन खाने से क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं।