प्लास्टिक की बाल्टी और मग से पीले दाग हटाने के लिए आजमाएं ये 5 हैक्स

प्लास्टिक की बाल्टी और मग में अक्सर पीले दाग लग जाते हैं, जो देखने में काफी खराब लगते हैं। ये दाग आमतौर पर लंबे समय तक धूप में रखने, गंदे पानी या खाद के उपयोग, या अन्य कारणों से हो सकते हैं। इन दागों को हटाना आसान नहीं होता, लेकिन कुछ घरेलू नुस्खों का उपयोग करके आप इन्हें आसानी से साफ कर सकते हैं। आइए ऐसे ही कुछ नुस्खे जानते हैं।

#1 बेकिंग सोडा का करें उपयोग बेकिंग सोडा एक असरदार सामग्री है, जिसका उपयोग आप प्लास्टिक की बाल्टी और मग से पीले दाग हटाने के लिए कर सकते हैं। इसके लिए एक पेस्ट तैयार करें। पेस्ट बनाने के लिए बेकिंग सोडा और पानी मिलाएं, फिर इस पेस्ट को दाग वाली जगह पर लगाकर कुछ मिनट छोड़ दें। इसके बाद नरम ब्रश से रगड़ें और साफ पानी से धो लें। इससे दाग आसानी से हट जाएगा और आपकी बाल्टी और मग नए जैसे चमकेंगे।

#2 सिरका आएगा काम सिरका एक प्राकृतिक सफाई करने वाला है, जो प्लास्टिक की बाल्टी और मग से पीले दाग हटाने में मदद कर सकता है। इसके लिए एक मग सिरका लें और उसे पानी में मिलाएं, फिर इस मिश्रण को दाग वाली जगह पर डालकर कुछ देर छोड़ दें। इसके बाद नरम कपड़े या ब्रश से रगड़ें और साफ पानी से धो लें। इससे दाग आसानी से हट जाएगा और आपकी बाल्टी और मग नए जैसे चमकेंगे।

#3 नींबू का रस भी है असरदार नींबू का रस अपने आप में एक बेहतरीन सफाई करने वाला है, जो प्लास्टिक की बाल्टी और मग से पीले दाग हटाने में मदद करता है। इसके लिए नींबू के रस को सीधे दाग वाली जगह पर डालकर कुछ मिनट छोड़ दें, फिर धूप में सुखा दें। इसके बाद नरम कपड़े या ब्रश से रगड़ें और साफ पानी से धो लें। इससे दाग आसानी से हट जाएगा और प्लास्टिक की चीजें नए जैसी चमकेंगी।

#4 हाइड्रोजन पेरॉक्साइड का करें इस्तेमाल हाइड्रोजन पेरॉक्साइड एक शक्तिशाली सफाई करने वाला है, जो प्लास्टिक की बाल्टी और मग से पीले दाग हटाने में काफी मदद कर सकता है। इसके लिए हाइड्रोजन पेरॉक्साइड को दाग वाली जगह पर लगाकर कुछ देर छोड़ दें, फिर नरम ब्रश या कपड़े से रगड़ें और साफ पानी से धो लें। इससे दाग आसानी से हट जाएगा और आपकी बाल्टी और मग नए जैसे चमकेंगे। इस प्रक्रिया को दोहराएं जब तक कि पूरी तरह से साफ न हो जाएं।