अंकुरित चना खाने से मिल सकते हैं ये 5 स्वास्थ्य लाभ, डाइट में करें शामिल

अंकुरित चना रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती प्रदान करने में भी सहायक होता है। इसमें मौजूद विटामिन-C और अन्य पोषक तत्व शरीर की रक्षा प्रणाली को बढ़ाते हैं।

यह सर्दी-खांसी और अन्य मौसमी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है।

इसके अलावा अंकुरित चना एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है, जो शरीर को हानिकारक तत्वों से लड़ने में मदद करते हैं।

इसे अपनी डाइट में शामिल करने से आप स्वस्थ और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता पा सकते हैं।