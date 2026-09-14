अंकुरित चना खाने से मिल सकते हैं ये 5 स्वास्थ्य लाभ, डाइट में करें शामिल
क्या है खबर?
अंकुरित चना एक पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक आहार है, जिसे किसी भी तरह के खाने में शामिल किया जा सकता है। यह न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसमें प्रोटीन, फाइबर और विटामिन्स की भरपूर मात्रा होती है। अंकुरित चना खाने से शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं। आइए जानते हैं कि अंकुरित चना खाने से क्या-क्या स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं।
#1
वजन घटाने में है सहायक
अंकुरित चना वजन घटाने में मदद कर सकता है। इसमें फाइबर की उच्च मात्रा होती है, जो पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है। इससे बार-बार खाने की इच्छा नहीं होती और वजन संतुलित रहता है।
इसके अलावा अंकुरित चना कम कैलोरी वाला होता है, जिससे यह एक आदर्श नाश्ता विकल्प बन जाता है। इसे अपनी डाइट में शामिल करने से आप स्वस्थ और संतुलित जीवन जी सकते हैं।
#2
पाचन तंत्र को बनाए रखता है स्वस्थ
अंकुरित चना पाचन तंत्र के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद फाइबर और प्राकृतिक तत्व पाचन क्रिया को सुधारने में मदद करते हैं।
यह कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है। अंकुरित चना खाने से आंत का स्वास्थ्य भी बेहतर होता है और यह अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है।
इसके अलावा यह पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाता है, जिससे शरीर को जरूरी विटामिन और खनिज मिलते हैं।
#3
दिल की सेहत के लिए है अच्छा
अंकुरित चना दिल की बीमारियों से बचाव करने में मदद करता है। इसमें मौजूद गुण दिल की धमनियों को स्वस्थ रखते हैं और रक्त संचार को बेहतर बनाते हैं।
इसके अलावा अंकुरित चना खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ावा देता है, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है।
इसे नियमित रूप से खाने से दिल की सेहत में सुधार होता है और शरीर में ऊर्जा भी बढ़ती है।
#4
रोग प्रतिरोधक क्षमता को करता है मजबूत
अंकुरित चना रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती प्रदान करने में भी सहायक होता है। इसमें मौजूद विटामिन-C और अन्य पोषक तत्व शरीर की रक्षा प्रणाली को बढ़ाते हैं।
यह सर्दी-खांसी और अन्य मौसमी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है।
इसके अलावा अंकुरित चना एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है, जो शरीर को हानिकारक तत्वों से लड़ने में मदद करते हैं।
इसे अपनी डाइट में शामिल करने से आप स्वस्थ और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता पा सकते हैं।
#5
त्वचा और बालों के लिए है फायदेमंद
अंकुरित चना त्वचा और बालों के लिए भी फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद विटामिन-B त्वचा की चमक बढ़ाता है और बालों को मजबूत बनाता है।
इसके अलावा इसमें मौजूद गुण त्वचा की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं। अंकुरित चना खाने से बालों की जड़ों को मजबूती मिलती है, जिससे बाल झड़ना कम होते हैं और नए बाल उगते हैं।
इसे अपनी डाइट में शामिल करके आप इन सभी लाभों का आनंद ले सकते हैं।