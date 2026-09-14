बच्चों के लिए जरूरी हैं खाने से जुड़े ये शिष्टाचार, छोटी उम्र से सिखाना करें शुरू

बच्चों के लिए जरूरी हैं खाने से जुड़े ये शिष्टाचार, छोटी उम्र से सिखाना करें शुरू
क्या है खबर?
बच्चों को खान-पान की अच्छी आदतें सिखाना एक जरूरी काम है। इससे न केवल उनकी सेहत बेहतर होती है, बल्कि वे जीवनभर इन आदतों को अपनाते हैं। सही तरीके से खाने की आदतें बच्चों को अनुशासन और आत्म-नियंत्रण सिखाती हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने बच्चों को खाने से जुड़ी अच्छी आदतें सिखा सकते हैं। इन तरीकों से बच्चे न केवल स्वस्थ रहेंगे, बल्कि उनके सामाजिक व्यवहार में भी सुधार होगा।
#1
खाने से पहले हाथ धोना
बच्चों को खाने से पहले हमेशा हाथ धोने की आदत डालें। यह न केवल सेहत के लिए जरूरी है, बल्कि बच्चों को साफ-सफाई का महत्व भी समझाता है।
उन्हें सिखाएं कि साबुन और पानी का इस्तेमाल करके अच्छे से हाथ धोना चाहिए। इसके लिए आप उन्हें खुद दिखाएं कि कैसे साबुन लगाकर 20 सेकंड तक हाथ धोएं, फिर पानी से साफ करें।
इस आदत से वे बीमारियों से बच सकते हैं और दूसरों के साथ भी साफ-सुथरे रह सकते हैं।
#2
धीरे-धीरे खाना चबाना
बच्चों को धीरे-धीरे खाना चबाने की आदत डालें। इससे खाना अच्छे से पचता है और शरीर को पोषण मिल पाता है।
उन्हें सिखाएं कि हर कौर को अच्छी तरह चबाकर ही निगलना चाहिए। इसके लिए आप उन्हें बताएं कि धीरे-धीरे खाने से स्वाद का भी पूरा आनंद मिलता है और पाचन तंत्र पर कम दबाव पड़ता है।
यह आदत उनकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होगी और उन्हें खाने का सही तरीका भी सिखाएगी।
#3
खाने के दौरान बातचीत न करना
खाने के समय बातचीत करना बच्चों को एक गलत आदत सिखा सकता है। ऐसा करने से उनके गले में खाना अटक सकता है, जिससे उन्हें काफी परेशानी झेलनी पड़ सकती है।
इसके अलावा इससे उनका खाना ठंडा हो सकता है, जिसके बाद वे पूरा खाना खत्म नहीं करते। इस आदत को रोकने के लिए उनके साथ खाना खाते समय आप खुद भी बात न करें और उन्हें भी ऐसा ही करने के लिए कहें।
#4
टेबल पर बैठकर खाना खाना
बच्चों को टेबल पर बैठकर खाना खाने की आदत डालें। इससे वे अनुशासन सीखते हैं और परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलता है।
उन्हें सिखाएं कि टेबल पर बैठकर खाना खाना ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इससे वे अपने परिवार के साथ जुड़े रहते हैं और एक-दूसरे की बातें सुनते-समझते हैं।
इसके अलावा टेबल पर बैठकर खाने से बच्चे अपने खाने की अहमियत समझते हैं और खाने का सही तरीका भी सीखते हैं।
#5
खाने के बाद धन्यवाद देना
खाने के बाद धन्यवाद देना एक अच्छी आदत है, जिसे बच्चों में विकसित किया जा सकता है। उन्हें सिखाएं कि भोजन बनाने वाले या परोसने वाले को धन्यवाद देना चाहिए, ताकि वे आभार व्यक्त करना सीखें।
इससे उनके व्यक्तित्व का विकास होता है और वे दूसरों की मेहनत की सराहना करना भी सीखते हैं। इन सरल तरीकों से आप अपने बच्चों को खाने से जुड़ी अहम आदतें सिखा सकते हैं, जो उनकी सेहत और व्यक्तित्व, दोनों के लिए फायदेमंद होंगी।