रात 7 बजे के बाद खाना खाने से हो सकती हैं ये समस्याएं

रात 7 बजे के बाद खाना खाने से खून में शक्कर का स्तर अस्थिर हो सकता है। इससे मधुमेह रोगियों को खासकर परेशानी हो सकती है।

इसके अलावा खून में शक्कर के स्तर में उतार-चढ़ाव से ऊर्जा स्तर भी प्रभावित होता है, जिससे थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है।

सही समय पर खाना खाने से खून में शक्कर का स्तर स्थिर रहता है, जिससे ऊर्जा स्तर भी संतुलित रहता है और थकान और कमजोरी की समस्या नहीं होती।