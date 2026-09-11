रोजाना 1-2 पुदीने की पत्तियां खाने से मिल सकते हैं ये 5 प्रमुख फायदे

पुदीने की पत्तियां पेट के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। अगर आपको खाना पचाने में दिक्कत होती है, गैस बनती है या पेट में भारीपन महसूस होता है तो पुदीने की पत्तियां इन समस्याओं को कम करने में मदद कर सकती हैं।

इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो पेट को हल्का और आरामदायक महसूस करवाते हैं। सुबह खाली पेट 1-2 पुदीने की पत्तियां चबाने से पाचन तंत्र बेहतर होता है और पूरे दिन पेट ठीक रहता है।