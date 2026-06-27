स्पेगेटी पास्ता के साथ सबसे अच्छे लगते हैं ये 5 तरह के शाकाहारी सॉस
क्या है खबर?
स्पेगेटी पास्ता का स्वाद उसके साथ इस्तेमाल किए गए सॉस पर निर्भर करता है। अगर आप शाकाहारी हैं और सोच रहे हैं कि आपके स्पेगेटी पास्ता के लिए कौन-से सॉस सबसे अच्छे होंगे तो यह लेख आपके लिए ही है। स्पेगेटी पास्ता वह होता है, जो नूडल्स की तरह दिखता है। अगर आप भी इस पास्ता को घर लाए हैं तो इसके साथ ये 5 तरह के सॉस बनाकर खाएं, जो शाकाहारी हैं और जिनकी रेसिपी आसान है।
#1
टमाटर और तुलसी का सॉस
टमाटर और तुलसी का सॉस एक बेहतरीन विकल्प है, जो आपके स्पेगेटी पास्ता को ताजगी भरा स्वाद देगा। इसे बनाने के लिए ताजे टमाटरों को बारीक काटकर गर्म तेल में भूनें, फिर इसमें कटी हुई तुलसी की पत्तियां डालें। थोड़ी देर पकाने के बाद इसमें नमक और काली मिर्च मिलाएं। यह सॉस न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी है। आप इसमें अन्य मसाले भी डाल सकते हैं।
#2
क्रीम और मशरूम का सॉस
क्रीम और मशरूम का सॉस आपके स्पेगेटी पास्ता को एक नया जायका दे देगा। इसके लिए ताजे मशरूम को बारीक काटकर मक्खन में भूनें, फिर इसमें क्रीम डालकर अच्छी तरह पकाएं। इसमें लहसुन, नमक, चीज और काली मिर्च मिलाएं। यह सॉस गाढ़ा और मलाईदार होता है, जो आपके व्यंजन को खास बना सकता है। इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब है।
#3
पेस्तो सॉस
पेस्तो सॉस एक ऐसा शाकाहारी सॉस है, जो हरे रंग का होता है और बहुत लजीज लगता है। इसे बनाने के लिए ताजे बेसिल यानि तुलसी की पत्तियों, पाइन नट्स यानि चिलगोजे के बीज, लहसुन और जैतून के तेल को मिलाकर पीस लें। इसमें थोड़ा-सा पार्मेसन चीज डालें। यह सॉस हर्बल और नटी होता है, जो आपके व्यंजन को खास बनता है। इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब है।
#4
सफेद वाइन और लहसुन का सॉस
सफेद वाइन और लहसुन का सॉस आपके स्पेगेटी पास्ता को एक नया ट्विस्ट दे सकता है। इसके लिए लहसुन की कलियों को बारीक काटकर जैतून के तेल में भूनें, फिर इसमें सफेद शराब मिलाकर पकाएं। इसमें नमक, काली मिर्च और थोड़ा-सा नींबू का रस डालें। इस सॉस का स्वाद बहुत ही खास है। अगर आपको वाइन पसंद नहीं है तो आप इस सॉस को उसके बिना भी बना सकते हैं।
#5
मिक्स सब्जी वाला मैरिनारा सॉस
मिक्स सब्जी वाला मैरिनारा सॉस एक पौष्टिक विकल्प है, जिसमें कई तरह की सब्जियां शामिल होती हैं। इसके लिए प्याज, लहसुन, गाजर और शिमला मिर्च आदि सब्जियों को बारीक काटकर गर्म तेल में भूनें। फिर इसमें टमाटर की प्यूरी डालकर पकाएं। इसमें ओरेगैनो, थाइम और लाल मिर्च पाउडर मिलाएं। यह सॉस न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है। इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब है।